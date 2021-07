4 cursos para mulheres que desejam alavancar suas carreiras

Não é de hoje que as mulheres enfrentam dificuldades dentro do mercado de trabalho. Desigualdade salarial, falta de visibilidade, assédio e (a falta de) apoio durante a maternidade são apenas algumas das barreiras que insistem em fazer parte da carreira feminina.

E, se as perspectivas de atingir a paridade de gêneros já pareciam distantes antes de 2020, a gerada pela pandemia adicionou ainda mais anos a essa conta. De acordo com o último relatório anual sobre a disparidade de gênero do Fórum Econômico Mundial, serão necessários 136 anos para que a igualdade entre homens e mulheres seja alcançada.

O número assusta, mas também ajuda a entender a importância de em capacitação feminina e em políticas mais inclusivas para tentar mudar esse cenário.

Pensando nisso, separamos quatro cursos da EXAME Academy, braço educacional da Exame, que prometem ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Veja abaixo:

Woman Empowerment Program (WEP)

Definido como o processo pelo qual as mulheres ganham poder e controle sobre as próprias vidas, o empoderamento feminino é o tema do Woman Empowerement Program, resultado de uma parceria entre a EXAME Academy e a Fin4She, plataforma de conexão para mulheres e marcas que visa promover a equidade de gênero no mercado.

Com carga horária de nove horas, o programa aposta no autoconhecimento como principal ferramenta para que as mulheres se engajem no desenvolvimento de suas carreiras e assumam a liderança de suas vidas. Inteligência emocional e comunicação construtiva são alguns dos temas abordados durante as aulas.

“Acredito que o empoderamento é uma jornada que começa em nós mesmas. A gente tem que investir e acreditar na gente primeiro, para depois pensar em quê a gente quer investir ou em quem se inspirar. Por isso, montamos um programa muito voltado para um olhar interno, para que as mulheres busquem se fortalecer e possam se assumir como protagonistas de suas próprias vidas”, explica Carolina Carolina Cavenaghi, cofundadora da Fin4She e uma das mentoras do WEP.

Durante esta semana, Carolina estará na Jornada da Super Mulher, evento virtual e gratuito promovido pela EXAME para ajudar a promover os conteúdos oferecidos no WEP. “A gente quis pensar em uma semana de muito conteúdo como um aquecimento para o WEP. Para que as mulheres tenham uma ideia do que irão viver dentro do programa”, diz Carolina.

Ao longo dos encontros, que começaram na última segunda-feira e vão até sexta-feira, 9 de julho, o evento reúne um time de especialistas para discutir temas como storytelling, protagonismo feminino e planejamento financeiro.

Comece a poupar

Por muito tempo, mulheres tiveram suas finanças controladas pelos homens. Hoje, ainda que a discrepância salarial continue sendo uma questão, elas já ganham seu próprio dinheiro e têm autonomia para gastá-lo como bem desejarem.

Mas o verdadeiro empoderamento financeiro vai além de ganhar ou não seu próprio dinheiro. “Além disso, precisamos saber o que fazer com o dinheiro, do ponto de vista de cuidar do nosso patrimônio. Porque é isso que nos dá liberdade total: não apenas termos o dinheiro, mas sabermos como controlá-lo”, diz Carolina.

Com o objetivo de ajudar os alunos a alcançarem sua liberdade financeira, a EXAME Academy desenvolveu o curso Comece a Poupar. Ministrado pelo educador financeiro André Bona, que também é professor no curso de Pós-Graduação de Finanças, Investimentos e Banking da PUC-RS, o curso apresenta os conceitos básicos do planejamento financeiro e traz dicas para ter mais controle sobre o orçamento.

Oratória: como falar em público sem medo

Dos trabalhos da escola às apresentações corporativas, todo mundo já sentiu aquele “frio na barriga” antes de falar em público ao menos uma vez. Mas a verdade é que o medo da exposição pode ser aterrorizante para algumas pessoas.

Um levantamento realizado pelo jornal britânico Sunday Times mostra, por exemplo, que a glossofobia (fobia de falar em público) supera o medo de altura, de problemas financeiros e até mesmo de doenças graves. Outro estudo realizado pela Universidade de Cambridge, também no Reino Unido, sugere que o problema pode ser ainda maior entre as mulheres.

Além de interferir na vida pessoal, esse medo pode prejudicar seriamente a carreira – afinal, saber colocar suas ideias com tranquilidade, firmeza e segurança é essencial para conquistar mais destaque no mercado de trabalho.

Foi pensando nisso que a EXAME Academy desenvolveu o curso Oratória: como falar em público sem medo. Ele é ministrado por Laila Wajntraub, fonoaudióloga e fundadora do Clube da Fala, referência nacional no uso e ensino de psicologia positiva, neurociência, PNL, técnicas de oratória e teatrais. O curso tem carga horária de cinco horas e alia conhecimentos teóricos a exercícios práticos.

Para que os alunos vençam o medo de falar em público e ganhem mais projeção na carreira, as aulas passam por temas que vão desde a psicologia da fala e a importância da expressão corporal até as técnicas para construir apresentações de sucesso.

Mente em foco: saúde mental

Em um mundo que já contabiliza mais de 260 milhões de pessoas sofrendo de depressão, a pandemia evidenciou ainda mais a importância dos cuidados com a saúde mental para o sucesso pessoal e profissional.

Afinal, não há como negar que o estresse e a ansiedade são fatores que influenciam diretamente nosso desempenho. Mas você sabe o que é saúde mental e como, de fato, ela interfere na sua produtividade? É isso que o curso Mente em Foco promete ajudar a responder.

Com o respaldo de médicos e psiquiatras, o treinamento virtual aborda o tema sem tabus e tem o objetivo de guiar os alunos por uma jornada de autoconhecimento para que possam, assim, desenvolver seus pontos fracos e potencializar os fortes.

A carga horária total é de quatro horas, divididas entre oito módulos fixos e uma aula bônus sobre saúde mental na pandemia.