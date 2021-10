4 lições de marketing digital para aprender com a Anitta

Gostando ou não de funk, você certamente sabe quem é a Anitta. Indicada cinco vezes ao Grammy Latino, a cantora ficou conhecida em 2013 com o hit “Show das Poderosas” e, de lá pra cá, conquistou um exército de fãs. Recentemente, ela também fez história ao se tornar a primeira brasileira a se apresentar no MTV Video Music Awards.

Mas a verdade é que o talento musical não foi o único responsável pelo sucesso da artista. Administrando sua carreira totalmente sozinha por cerca de cinco anos, Anitta também é referência quando o assunto é empreendedorismo, branding pessoal e, principalmente, marketing digital.

Pensando nisso, nós separamos quatro ensinamentos de marketing digital que a cantora utilizou ao longo de sua carreira e que você pode (e deve) aplicar no seu negócio ou marca pessoal. Veja abaixo.

Quem não é visto, não é lembrado

Anitta entendeu a importância de marcar presença no maior número de lugares possível desde o início de sua carreira. Seja apresentando um novo projeto, aparecendo em programas televisivos renomados, comentando os assuntos do momento na internet ou interagindo com seu público-alvo nas redes sociais, o fato é que a cantora sempre fez o possível para levantar o awareness da “marca Anitta” dentro e fora dos palcos.

Em 2019, por exemplo, ela produziu 27 clipes – uma média de 2,25 clipes por mês!

O resultado? A cantora ficou entre os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2019 e foi a brasileira mais seguida no Instagram em 2020.

Fidelização do público-alvo

Mais do que atingir milhares de pessoas, entender quem são essas pessoas e o que elas esperam da sua marca também é uma parte essencial de qualquer negócio. Afinal, se uma empresa não conhece (e trata muito bem) os seus clientes, como irá desenvolver e oferecer produtos que realmente atendam às suas necessidades?

Essa é mais uma lição de marketing que Anitta dá com maestria: ela sabe muito bem quem é o seu público, onde ele está e o que fazer para atingí-lo.

A união faz a força

Fazer parcerias com outros artistas já consolidados no mercado da música é mais uma das estratégias presentes no plano de marketing da cantora. Snoopy Dog, Cardi B, Maluma, Pablo Vittar, Pedro Sampaio e Major Lazer são apenas alguns dos artistas com quem ela lançou novos hits nos últimos anos.

Assim, ao emplacar dezenas de singles com grandes nomes da música nacional e internacional, Anitta conseguiu não apenas aumentar a sua visibilidade, como conquistar diferentes públicos ao longo do tempo.

No marketing, essa estratégia é conhecida como co-branding e é utilizada quando duas marcas ou empresas unem esforços para aumentar sua visibilidade e audiência.

A importância do storytelling

Um dos elementos mais importantes do marketing de conteúdo, o storytelling é cada vez mais utilizado pelas marcas para atrair e nutrir potenciais clientes. O objetivo é criar uma conexão emocional com o público a partir de narrativas envolventes relacionadas à história empresa ou do produto que se está comercializando.

E se tem uma coisa que a Anitta sempre fez muito bem é contar a sua história. Seja por meio de entrevistas exclusivas, posts nas redes sociais ou até mesmo por meio de um documentário biográfico lançado na Netflix , o fato é que não faltam ferramentas para o público acompanhar de perto a sua trajetória.

Como se especializar em marketing digital?

Sabendo da crescente importância do marketing digital para o sucesso dos negócios (e da alta demanda por profissionais capacitados na área)

Voltado para profissionais que exercem ou que desejam exercer uma posição de liderança no departamento de marketing

