Quer alavancar a carreira? Veja como a inteligência artificial pode ajudar

Recentemente, a EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, fechou uma parceria inédita com a Trevisan Escola de Negócios. Entre as novidades oferecidas ao público está a plataforma Upskilling Degreed, definida como um grande ecossistema de aprendizagem.

Conheça a jornada que pode ajudar você a desenvolver sua carreira com conteúdos que proporcionam conhecimento contínuo

O objetivo é oferecer uma experiência de ensino inovadora e personalizada por meio do aprendizado contínuo (lifelong learning), em alta diante de um mercado de trabalho em constante transformação. Um estudo feito pelo Institute For The Future (IFTF), por exemplo, revelou que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram criadas.

A educação continuada, promovida na plataforma, ajuda o profissional ao permitir que tenha cada vez mais contatos e conexões no seu dia a dia. Também ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e na qualificação constante durante a carreira.

A Degreed, fundada na Califórnia, tem cerca de 5 milhões de usuários em todo o mundo. Mas a Trevisan, que oferece MBAs e cursos livres voltados para o ambiente de negócios, é a pioneira global na integração de seu conteúdo à plataforma de upskilling.

Foco no aprendizado contínuo

A plataforma utiliza Inteligência Artificial (AI) para proporcionar uma experiência inédita. Em um único ambiente, o aluno desenvolve diversas habilidades (hard skills e soft skills) e aprofunda competências que já possui, quando e onde ele quiser.

Dentro da Degreed, o aluno tem acesso a sistemas corporativos, cursos, vídeos, livros, artigos, podcasts e especialistas no assunto. E o algoritmo classifica os assuntos que podem ser mais relevantes para cada pessoa, seguindo o perfil de navegação de cada um.

Ela também mostra o nível de fluência em uma determinada habilidade do aluno. A partir disso, seleciona e sugere novos conteúdos e materiais compatíveis com os interesses e padrões de aprendizagem.

Apesar de a busca pelo conhecimento ser impulsionada pela plataforma, o ritmo de aprendizagem é estabelecido pelo próprio aluno. De acordo com Jose Capito, head de educação executiva e MBAs da EXAME Academy, um dos principais diferenciais da plataforma é a autoridade que ela dá ao aluno.

"Você escolhe não só competências técnicas, mas também as comportamentais que deseja trabalhar nos estudos, o que permite o desenvolvimento das soft skills", afirma. "Além disso, a plataforma tem um machine learning de inteligência artificial que compara o seu desempenho com a base de pessoas cadastradas na plataforma para calibrar o nível efetivo de competência que de fato o aluno possui", completa.

Amplie o seu networking

Outra vantagem é que o campus virtual conecta o aluno aos profissionais da Trevisan e de outras empresas, como Google, Microsoft, Apple, Itaú, Natural, Unilever, Cargill, Vale, AirBnB, entre outras.

O corpo docente é composto por mestres e doutores de alto embasamento acadêmico ao lado de profissionais com ampla experiência prática. Além disso, as metodologias de ensino são baseadas em soluções de problemas, pesquisas e criação de projetos.

Por isso, o aluno que realiza um curso na escola de negócios tem chances maiores de dar um salto grande na carreira. "A Degreed existe justamente para atender aos interesses individuais de nossos estudantes de forma que cada um obtenha o melhor conteúdo para si, de forma customizada e transparente", informa a Trevisan.

A plataforma não possui custo adicional para quem está matriculado nos cursos de graduação, MBAs e na Trilha de Conhecimento no Plano Advanced. O acesso à ferramenta é ilimitado e fica disponível por 24 horas durante toda a semana.