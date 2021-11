Black Friday: EXAME tem descontos de até 80% em revista, cursos e MBAs

A Black Friday acontece oficialmente nesta sexta-feira, 26 de novembro, e a EXAME liberou descontos de até 80% em vários produtos para ajudar o leitor a se manter bem informado e dar um salto na própria carreira em 2022. Na época das principais ofertas do ano, é possível assinar a EXAME digital, a revista e comprar cursos de especialização e MBA por menos da metade do preço.

Até a próxima sexta, estão em promoção os conteúdos sobre carreira, desenvolvimento pessoal, ESG e finanças — desenvolvidos pelo braço de educação da EXAME, a EXAME Academy — por valores muito abaixo do original.

A oferta também é válida para combos que contemplam as assinaturas da revista física e da EXAME digital e cursos da EXAME Academy. Confira os combos com descontos:

EXAME digital mensal – 20% de desconto

Acesso ilimitado ao conteúdo digital

Navegação sem anúncios no app

Saiba mais

Oferta especial Black Friday combo - 70% de desconto

1 exemplar impresso por mês

Acesso ilimitado ao conteúdo digital

Navegação sem anúncios no app

Curso de Gestão do Tempo e Produtividade

Curso Inovação na Prática

Saiba mais

Oferta especial Black Friday - 80% de desconto

Acesso ilimitado ao conteúdo

Navegação sem anúncios no app

Curso de Gestão do Tempo e Produtividade

Curso Inovação na Prática

Saiba mais

Ao assinar os combos, o leitor tem acesso a tudo o que movimenta a economia no Brasil e no mundo, todas as capas históricas da EXAME, assim como reportagens e artigos antigos. Ainda é possível ler, ouvir e assistir às notícias e análises em primeira mão sobre negócios, economia, carreira, ESG, inovação, política e tecnologia.

Assine a EXAME digital e a revista por menos da metade do preço

Além dos cursos disponíveis nos combos, a EXAME Academy também oferece descontos em dezenas de especializações e MBAs. Veja algumas :

Preparatório Certificação - CFP

Saia na frente na conquista de sua certificação CFP (Certified Financial Planner).

ESG: A Revolução da Sustentabilidade

Tenha um conhecimento 360 graus sobre ESG para sua carreira e seus investimentos.

Manual do Investidor

Aprenda como funcionam os principais investimentos do mercado financeiro.

MBA Executivo em ESG e Impact

Desenvolva as melhores práticas corporativas em ESG e avalie os impactos no mercado e sociedade.

MBA Executivo em Data Science

Aprenda a transformar dados em conhecimento e gerar insights relevantes aos negócios.

MBA em Finanças e Controladoria

Prepare-se para a Gestão de Finanças 4.0, com enfoque nas transformações digitais.

CONFIRA TODOS OS CURSOS LIVRES, ESPECIALIZAÇÕES E MBAs COM ATÉ 70% DE DESCONTO

Gasto ou investimento?

Ao mesmo tempo que a Black Friday se popularizou no Brasil, o interesse da população por educação financeira e desenvolvimento pessoal e profissional também cresceu, impulsionando o chamado lifelong learning.

O conceito refere-se ao aprendizado contínuo, pelo qual o profissional adquire conhecimento de forma constante e não apenas focado nas etapas formais da educação (ensino básico, graduação, mestrado, doutorado e assim por diante).

Os adeptos do lifelong learning estão sempre buscando aprender habilidades e comportamentos que auxiliem não só em suas funções técnicas mas também na construção de um profissional cada vez mais buscado pelas empresas: empático, resiliente, com boa comunicação, com capacidade para liderar e trabalhar em equipe.

Nesse contexto, a Black Friday pode ser vista como uma data não apenas para gastar comprando bens e produtos físicos mas também para no conhecimento e no desenvolvimento pessoal e profissional. É o caso da Black Friday da EXAME Academy, que traz ofertas de dezenas de cursos e MBAs para alavancar a sua carreira.

Não gaste, invista em você: confira as ofertas da Black Friday da EXAME Academy

Sobre a EXAME Academy

A EXAME Academy é a plataforma de educação digital da EXAME, que nasceu para acelerar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nela, os alunos têm acesso ao conhecimento indispensável e essencial para o mercado de trabalho do futuro, através de conteúdo original e da melhor curadoria em Finanças Pessoais, Investimentos, Tecnologia, Carreira, Marketing Digital, Inovação, Desenvolvimento Pessoal, Empreendedorismo e mais.

Quero aproveitar a Black Friday para dar um upgrade na minha carreira e me manter atualizado