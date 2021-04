Conheça Renata Faber, head de ESG da EXAME Invest Pro

Renata Faber, head de ESG da EXAME Invest Pro, possui 20 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de compor o time especializado em análises do mercado financeiro para investidores, ela foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor.

Faber é formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pelo tempo de trabalho na área e passagens por grandes empresas, ela se destaca por ter uma ampla rede de contatos no mercado de capitais da América Latina e um bom relacionamento com investidores na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. Também possui fortes conhecimentos em técnicas de avaliação, análise setorial e tomada de decisões de investimentos.

Paixão por ESG

Faber conta que percebeu o gosto pelo mundo das finanças ainda durante o curso superior, na FGV. "Resolvi durante a faculdade trabalhar com mercado financeiro e fui para a área de equity research, que me permitia, não só trabalhar com finanças, mas também aprender sobre as empresas", diz.

Segundo a head de ESG da EXAME, aprender detalhes sobre as companhias, como o estilo de governança e os processos de produção sempre foi algo que a agradou. "Gosto de conversar com a gestão, visitar as empresas, saber mais sobre o relacionamento com o cliente, a cultura da companhia, os valores”, afirma.

“Acredito que por apreciar muito esse trabalho que nasceu em mim o interesse por ESG", explica Faber. “A área juntou tudo que eu gostava: conhecer as empresas, suas culturas, entender sobre como elas se relacionam com acionistas, funcionários, clientes, sociedade, fornecedores, estudar inovação e mapear riscos. A minha migração foi um movimento natural", acrescenta.

ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) consiste em uma série de parâmetros relacionados aos quesitos sociais e ambientais usados para a avaliação das companhias. Eles servem de complemento para as análises financeiras e são importantes para mensuração de riscos.

Renata Faber destaca também que o ESG chegou para completar o valuation (processo que estima o valor de uma empresa). “ESG é sobre isso: entender o relacionamento com os stakeholders, pensar nos riscos ambientais e sociais que a empresa corre, e como funciona a governança dela”, explica. "Está cada vez mais claro que empresas com boas práticas ESG têm melhor performance no mercado financeiro”, finaliza.