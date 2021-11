EconoMirna, Cerbasi e Bona: curso gratuito ensina como cuidar das finanças

Cuidar das finanças não é um hábito comum entre a maioria dos brasileiros. No mês de outubro, o percentual de endividados bateu recorde e atingiu 74,6% das famílias do país. O cenário de econômica e inflação em alta influenciada pelo aumento de preços não ajuda, mas a educação financeira nunca foi uma prioridade no sistema educacional e na cultura nacional. Até agora.

Começa nesta segunda-feira, 8, a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF 2021), que surge como uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira e do BTG Pactual digital para promover e disseminar o conhecimento sobre como cuidar das próprias finanças e gerir o dinheiro com inteligência.

Dos dias 8 a 14 de novembro serão disponibilizadas cinco aulas online e gratuitas sobre educação financeira com grandes especialistas e influenciadores em finanças.

As cinco aulas tratarão dos seguintes temas:

Como sair das dívidas Como fazer um bom planejamento financeiro Como começar a O tripé dos investimentos Organização financeira

Além de online e gratuitos, os ensinamentos sobre como gerir o próprio dinheiro com inteligência serão passados por grandes especialistas do mercado, que carregam anos de experiência em finanças. São eles:

EconoMirna – Mirna Borges

Engenheira, coach e educadora financeira. Dona do canal do YouTube EconoMirna, que possui mais de 1 milhão de inscritos.

André Bona

Educador financeiro há mais de dez anos, especialista do BTG Pactual digital e professor da PUC-RS. Também faz parte do time de educação da EXAME Academy.

Gustavo Cerbasi

Mestre em finanças (Universidade de São Paulo) e graduado em administração pública (FGV-SP), é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos.

Para participar, basta realizar a inscrição neste formulário. As aulas ficarão disponíveis logo após a conclusão do cadastro. “Este minicurso é 100% gratuito, reafirmando nosso compromisso em oferecer conteúdo de qualidade para todas as pessoas que querem aprender mais sobre o mercado financeiro e suas oportunidades”, afirma o banco BTG Pactual digital por meio da página do evento.

O maior banco de investimentos da América Latina ressalta que o conteúdo foi feito para todas as pessoas — clientes do BTG Pactual ou não — que queiram aprender a lidar melhor com as próprias finanças.

