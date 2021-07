Entenda o ‘boom’ do mercado ESG, no EXAME Agora desta terça

O ESG (sigla em inglês para social, ambiental e governança) funciona como um termômetro do grau de sustentabilidade e do impacto social de uma empresa e tem se tornado cada vez mais uma tendência. Prova disso é que, de acordo com um relatório recente do Instituto de Finanças Internacionais, a emissão global de dívida sustentável está a caminho de ultrapassar 1 trilhão de dólares neste ano.

No primeiro trimestre de 2021, as emissões de dívida sustentável mais do que dobraram frente a 2020, chegando a 680 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, no ano passado inteiro o valor foi de 700 bilhões de dólares.

De 2015 a fevereiro de 2021, a emissão de títulos verdes no Brasil chegou a 9 bilhões de dólares. Este número corresponde a 84% do mercado de dívida sustentável brasileira. Depois, vem os títulos sustentáveis, com 1,6 bilhão de dólares e os títulos sociais com 111 milhões de dólares.

Apesar de terem nomes parecidos, títulos verdes e títulos sustentáveis são duas coisas distintas. A especialista em ESG da EXAME, Renata Faber, explicou tudo sobre esse mercado que tem crescido muito nos últimos anos, no EXAME Agora #33.

O ESG tem sido muito utilizado por grandes empresas. Entretanto algumas também estão se aproveitando do momento para camuflar as atitudes reais, adotando um discurso sustentável como algo de fachada. Essa atitude é chamada de "greenwashing". Confira tudo isso, na íntegra, no EXAME Agora #33.