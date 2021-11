Por que se especializar em um setor que teve queda de 10,5% em 2020

Por ter sofrido durante a pandemia, o setor de franquias ganhou projeções importantes para os próximos anos. Em 2021, entre os meses de abril, maio e junho, este mercado já viu o seu faturamento crescer 48,4%, em relação ao mesmo período de 2020, para 41,140 bilhões de reais.

O crescente ritmo de vacinação, junto a reabertura do comércio e a diminuição dos casos de coronavírus no Brasil foram importantes para o ensaio de uma boa retomada do franchising.

Setores como o de hotelaria e turismo, food service e moda tiveram uma forte queda no ano passado e seguem com o faturamento longe do conquistado no pré-pandemia. E é aí que entra a oportunidade.

De acordo com o professor Erich Gioanni, coordenador do curso MBA em Gestão de Franquias, da Trevisan Escola de Negócios em parceria com a EXAME Academy, o profissional capacitado em franquias pode não só ser absorvido pela retomada do setor, como também pode propor estratégias de crescimento seja para franquia ou para as franqueadoras.

“As na já demonstram este cenário crescente: As grandes empresas de hotelaria e turismo e as aéreas listadas na bolsa, já cresceram em média 115% e 130%, respectivamente, se comparando com os valores por ação mais baixos registrados na pandemia. Ainda longe das máximas, o mercado se recompõe, com grandes expectativas e aportes para 2022 onde terão todas as etapas de imunização por completo nas maiores economias do mundo”, afirma Gioanni.

Com esses números e boas perspectivas, o setor de franquias aponta para lucros e reinvestimentos para retomada acelerada da economia. Assim, quem estiver qualificado adequadamente para esta grande oportunidade no mercado, pode dar um grande salto na carreira.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o setor de Food Service segue em retomada. Neste ano, ele já apresentou um share de 28%, e pretende superar, em 2022, o patamar de 33%, que é o índice pré-pandemia. A retomada do emprego e, consequentemente, de renda, impulsionará o crescimento deste setor, revertendo as perdas do ano passado, que fizeram muitos restaurantes fecharem as portas definitivamente.

“Com relação aos setores de hotelaria e turismo, o cenário também é de retomada e de crescimento para todo tipo de franquias, sejam elas direta ou indiretamente ligados ao setor, por exemplo nas lojas de moda, restaurantes, enfim, todos os setores que se beneficiam do turismo e da flexibilização das regras de isolamento”, destaca Gioanni.

Em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, a EXAME Academy lança o MBA em Gestão de Franquias. O curso coordenado por Erich Gioanni, executivo com mais de 10 anos de experiência em estruturação, expansão e gestão de Canais e Franquias, aparece no momento de retomada do mercado de Franchising.

O MBA em Gestão de Franquias da EXAME Academy junto a Trevisan aborda a gestão de negócios do setor de franquias e traz módulos completos para ampliar o conhecimento em diversas etapas de gestão estratégica e de expansão, além do aprendizado com processos e o enfoque da tecnologia.

O objetivo central do curso é capacitar profissionais do setor de franchising para atuar na gestão das franquias, com conhecimento de métodos e modelos de negócio, além da estratégia e expansão, processos, tecnologia e liderança.

