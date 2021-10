Esta estratégia de marketing usa as entrelinhas para fisgar clientes

E aí surge a importância do SEO. Palavras-chave, tags, links externos, números de palavras, entre outros fatores, ajudam o Google a entender a relevância do texto.

Além do SEO, é preciso ficar atento à sua plataforma de vendas. Seu negócio provavelmente não irá prosperar se você tiver tudo para levar o cliente até um bom produto, mas a plataforma de vendas deixar a desejar e não passar confiança ao consumidor.

Imagine, por exemplo, que você comprou um produto em um site novo e ficou esperando por ele, com uma expectativa acima da normal. Isso não deveria acontecer e mostra que a loja não passa confiança. A ansiedade pela chegada do produto é algo natural, já que você não conhece as políticas de troca, devolução e, algumas vezes, pode até ter dúvidas sobre a qualidade do produto e só acredita ao tê-lo em mãos.

Com um site otimizado, um conteúdo relevante bem planejado e uma boa plataforma de vendas, as suas ideias já têm maiores chances de darem certo.



Growth marketing e vendas digitais

Para quem deseja aprender as melhores estratégias para fazer uma empresa ganhar nome, clientes e, consequentemente, vender mais, seja qual for o seu produto, saber se posicionar no mercado com as melhores estratégias é fundamental. Com uma concorrência cada vez maior, ter especializações é cada vez mais importante para os profissionais. Se você tem interesse em se tornar um expert em:

Estratégias de vendas ;

; Escala de negócios;

Posicionamento de marca ;

; Conversão direta e indireta ;

; Técnicas e ferramentas digitais...

…É necessário se especializar. Pensando nisso, a EXAME Academy lançou, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais. Este curso é destinado aos profissionais que exercem ou que desejam ter uma posição de liderança no departamento de marketing. O MBA tem duração de 18 meses e aborda temáticas importantes para quem deseja potencializar uma marca no meio digital.