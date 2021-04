EXAME Academy lança MBAs em parceria com Trevisan

Se você tem interesse em dar um salto na sua carreira, a EXAME Academy pode te ajudar. Agora, além de ser uma plataforma de educação digital com diversos cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, o braço de educação da EXAME passa a oferecer especialização a nível de pós-graduação por meio de cursos de MBA.

A sigla significa Master in Business Administration (Mestre em Negócios e Administração, na tradução para o português), uma pós-graduação lato sensu com alto potencial de desenvolvimento profissional. Prova disso é que uma pesquisa realizada pela Catho Educação mostrou que executivos com cargo de diretoria, com MBA ou pós-graduação, recebem até 47,2% a mais do que aqueles sem este grau de formação.

Pensando em como ajudar os mais diversos profissionais a alavancarem suas carreiras e salários, a Exame Academy fechou parceria com a instituição de ensino superior renomada no mercado: Trevisan Escola de Negócios. Os primeiros MBAs terão início em meados de abril, e as inscrições terão início ainda em março. São eles:

MBA em Gestão Financeira, Compliance e Riscos e MBA em Finanças e Mercado de Capitais (Trevisan) - opção dentro do Jornadas de Finanças e Negócios

MBA Executivo em Data Science aplicado a Negócios (Trevisan) - opção dentro do Jornadas de Finanças e Negócios

MBA em Gestão de Finanças e Controladoria com enfoque em Transformação Digital (Trevisan)

Além da qualidade de ensino das instituições parceiras, os MBAs de EXAME Academy têm um outro grande diferencial. A EXAME traz, em seus cursos, a visão e a experiência de quem possui anos de prática no mercado, como grandes executivos e CEOs.

Jornadas de Finanças e Negócios

A Exame Academy também oferece o produto Jornadas de Finanças e Negócios, uma assinatura anual que funciona como um streaming de cursos. Ao assinar, os alunos têm acesso a 15 trilhas de conhecimento com 46 temas – número que constantemente irá aumentar – que somam mais de 2.000 horas de conteúdo. São vídeos, aulas ao vivo, podcasts e master classes com grandes nomes do mercado. Ele é composto por cursos com diversas cargas horárias. Dependendo da escolha do aluno, a jornada escolhida poderá representar até 60% dos requisitos da grade de um MBA dentro da parceria.

Junto com as jornadas, o aluno pode optar por assinaturas que incluem um ou dois MBAs no pacote. Nesse caso, ele poderá juntar sua trajetória específica de carreira feita numa jornada de finanças e negócios com o título de especialista que o MBA carrega. Tanto Jornadas de Finanças e Negócios quanto MBAs são certificados pelo Ministério da Educação (MEC).

Por que devo cursar um MBA?

Engana-se quem pensa que a modalidade é apenas para profissionais com cargos de gestão. Quem possui MBA e ocupa funções operacionais ganha em média 25% a mais do que quem não possui especialização. Por isso, apesar de serem muito procurados por gestores e executivos, os MBAs podem – e devem – ser cursados por pessoas de qualquer área. Além do ganho no salário, o profissional com pós-graduação possui uma taxa maior de empregabilidade. Isso porque a graduação tem deixado de ser um grande diferencial e o mercado tem procurado cada vez mais pessoas especializadas.

Veja, abaixo, outros cinco motivos para em um MBA em 2021:

Desenvolve o seu conhecimento e liderança

Aumenta o reconhecimento no mercado de trabalho

Ajuda a alavancar a carreira

Aprendizado de estratégias

Cabe no seu bolso

Os MBAs oferecidos pelas parcerias da EXAME Academy não demandam aulas presenciais. Isso permite uma maior flexibilidade de horário e acesso ao conteúdo a qualquer momento, sem perder a possibilidade de networking numa rede mais ampla de colegas de diferentes lugares do país e do mundo.