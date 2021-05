4 cursos que prometem capacitar profissionais para os desafios do futuro

Não há como negar que a automatização de processos e o surgimento de inteligências artificiais vêm mudando o funcionamento do mercado de trabalho nos últimos anos. Cada vez mais, habilidades como adaptabilidade, inteligência emocional e pensamento crítico se sobrepõem ao conhecimento técnico aos olhos dos empregadores.

Foi pensando em responder a essa crescente demanda por profissionais alinhados às novas exigências do mercado e em continuar fomentando o empreendedorismo no Brasil, que a EXAME e a ACE, principal aceleradora de startups do país, criaram a Future Dojo, uma escola virtual com foco na capacitação de profissionais por meio do desenvolvimento das chamadas “competências do futuro”.

Criatividade, organização e a utilização de metodologias ágeis são alguns exemplos das habilidades desenvolvidas pelos alunos ao longo dos cursos.

À frente do projeto está Felipe Collins, um dos sócios da ACE. Em entrevista concedida à EXAME, Collins explicou que um grande diferencial da Future Dojo é conseguir colocar o aluno como protagonista no processo de aprendizado. “Hoje, o ensino tem muita experiência passiva. É o aluno vendo o que o professor tem a dizer. Na Future Dojo, a didática é inspirada em empresas inovadoras. O aluno escolhe o conteúdo, em trilhas personalizadas”, disse.

Future Dojo: o futuro é agora

Do japonês “local do caminho”, o termo dojo tem origem na tradição Zen-budista e diz respeito a um espaço de iluminação. Ele é frequentemente utilizado para se referir a ambientes onde acontecem processos de concentração, aprendizado e aperfeiçoamento profundos. E é justamente isso que o Future Dojo pretende proporcionar.

Conheça, abaixo, alguns dos cursos oferecidos.

1. Decodificando a Cultura

Um dos lançamentos mais recentes da escola, o curso Decodificando a Cultura ensina os caminhos para transformar a cultura organizacional de uma empresa na prática.

Destinado principalmente a gestores, empreendedores e profissionais de RH, o conteúdo do curso vai desde a definição de “cultura organizacional” até o estudo de cases de sucesso - passando por temas como design cultural; tendências para a inovação e a realização de experimentos dentro de uma cultura empresarial já estabelecida.

2. Inovação na Prática

Ministrado por Pedro Waengertner e Luis Gustavo Lima, o curso promete ensinar, sem enrolação, quais são os pilares fundamentais para transformar produtos, serviços e processos dentro de uma empresa.

Abordagem customer-centric (estratégia de negócios centrada no cliente), cultura de experimentos, design organizacional, intraempreendedorismo e teses de inovação são apenas alguns dos conceitos abordados. O treinamento conta, ainda, com o estudo de casos reais para demonstrar como empresas renomadas aplicam modelos de inovação no dia a dia de seus negócios.

3. Gestão do Tempo e Produtividade

O curso pretende ajudar a responder uma pergunta que intriga boa parte dos profissionais hoje: como equilibrar qualidade de vida e alta performance?

Para isso, alia conhecimento teórico e exercícios práticos sobre os melhores métodos de organização, o funcionamento do cérebro, a importância do planejamento e outros temas relacionados à gestão do tempo ao longo de quatro módulos.

4. Transformação Ágil

Ministrado por Felipe Collins, o Transformação Ágil é composto por cinco módulos e promete preparar os alunos para gerir projetos e equipes de maneira rápida e eficiente com ajuda de métodos como Scrum, Kanban e Lean. São metodologias já utilizadas por algumas das empresas mais inovadoras do mundo.

