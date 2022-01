Academy

Future Dojo lança curso sobre metas e métricas

PUBLICADO EM: 12.1.22 | 16H48 ATUALIZAÇÃO: 12.1.22 | 18H56

Com a proposta de expandir o conhecimento em OKRs e KPIs em 5 horas, a escola digital de habilidades do futuro abriu vagas para a primeira turma do Data Driver Basics