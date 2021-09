Marketing digital vs. tradicional: há diferença? Especialista explica

Não é de se estranhar que a demanda por profissionais capazes de orientar a migração dos negócios para o ambiente digital tenha aumentado ainda mais na pandemia. Segundo o Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020 (DT Index 2020), 87,5% das empresas do país tiveram alguma mudança relacionada à transformação digital no ano passado. E, com a necessidade de atingir o público pelo meio digital, o marketing digital surge como uma salvação para as vendas, sejam elas de cursos, produtos ou serviços.

Mas como o profissional de comunicação tem que pensar para conseguir atrair a pessoa que está navegando na internet em suas campanhas? Para entender um pouco mais sobre este mercado, a EXAME conversou com Denise Lourenço, mestre em comunicação, pesquisadora de educação digital e coordenadora de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios.

Saia na frente e torne-se uma referência em marketing e publicidade da nova era.

Segundo Denise, o século 20 foi o século do impresso e da comunicação televisiva para as massas e o século 21 é o século do digital. Portanto, hoje, as empresas precisam trabalhar com as duas frentes, para alcançar bons resultados.

“Não existe mais a diferenciação entre marketing digital e marketing tradicional (físico). Hoje falamos apenas em marketing: físico, digital, de conteúdo. Para vender, para reter, para encantar o cliente não é mais possível trabalhar apenas no off-line, ou apenas no on-line”, afirma Denise.

Ela destaca ainda que para o marketing ser bem feito, ele precisa mesclar os canais de comunicação de acordo com a estratégia definida para o público ou persona. “Quando eu digo marketing personalizado, estou dando um spoiler de uma tendência irreversível apoiada por algoritmos e estratégias para colher insights relevantes para o negócio, a partir de um grande volume de dados”, diz a especialista.

De acordo com a coordenadora de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios, os profissionais de comunicação que não dominarem o marketing atual terão dificuldade para se adaptarem ao mercado.

“A velocidade com que os cenários e ferramentas mudam nessas profissões hoje é vertiginosa. Publicitários e jornalistas que não dominam o marketing atual terão grande dificuldade para conquistar bons postos de trabalho se não passarem por um intenso processo de transformação digital”, enfatiza.

MBA em Marketing Digital

Sabendo da importância do Marketing Digital para o sucesso dos negócios -- e da alta demanda por profissionais qualificados na área, a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios se juntaram para oferecer uma formação completa em marketing digital. Da parceria, nasceu o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais. A seguir, Denise dá mais detalhes sobre o curso.

Qual o propósito do MBA em Growth Marketing da Trevisan?

Sem o suporte de profissionais competentes, fica cada vez mais difícil separar o "joio do trigo", nas ofertas de "gurus de marketing", na Internet. Na prática, tem muita gente requentando informações e vendendo por aí como se fosse a última descoberta do momento.

Nosso MBA em Growth vem justamente para apoiar os profissionais que não podem mais se dar ao luxo de perder tempo minerando toda essa informação, precisam aprender os conteúdos mais atuais com quem realmente entende e, principalmente, realmente gera receita, gera e gera reputação para marcas importantes.

Como surgiu o curso em parceria com a EXAME Academy?

O MBA em Growth Marketing foi elaborado a partir de extensas conversas com diversos Chief Marketing Officer (CMO) de empresas relevantes no cenário nacional, e mundial. Não é um curso que saiu da cabeça de uma única pessoa, ou foi copiado de algum lugar, como muitos que vemos disponíveis no mercado. É um programa rigorosamente arquitetado para atender as demandas do profissional de marketing que pretende subir os degraus da carreira corporativa e se tornar gerente, ou diretor de marketing.

Para quem é destinado o MBA?

São bem-vindos também os profissionais que tiveram uma formação clássica em jornalismo, publicidade e relações públicas e precisam se atualizar urgentemente, para manter a empregabilidade.

Saiba tudo sobre o MBA de Marketing Digital (Growth Marketing e Vendas Digitais) e alcance seu diferencial neste mercado tão desejado pelas empresas.

É claro que os empreendedores de marketing também são bem-vindos. Mas o viés principal será sempre preparar o coordenador de marketing que pretende se tornar gerente, e o gerente de marketing que pretende conquistar um posto de Diretor, em relevantes empresas no Brasil e no exterior.

Quer saber mais sobre marketing digital? Confira o podcast abaixo, que conta com participações especiais do CEO do Clube Atlético-MG, Plinio Signorini, e Cássio Politi, coordenador do MBA em Growth Marketing da EXAME Academy: