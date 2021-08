Marketing digital: você está preparado para ser um profissional do futuro?

Em 2020, o Fórum Econômico Mundial divulgou o relatório “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy”, que fazia um levantamento das mais de 90 profissões consideradas "do futuro". Entre as categorias está a de "Vendas, Marketing e Conteúdo". Além disso, em mais de três setores diferentes o conhecimento em marketing digital aparece como uma das habilidades exigidas, de acordo com o relatório.

Marketing não é um conceito novo. Desde que o ser humano passou a trocar produtos por meio do escambo, algum tipo de propaganda precisava ser feita. Os processos foram evoluindo com o tempo, em paralelo à evolução da tecnologia e da comunicação, até chegarmos ao marketing digital, tão relevante nos tempos atuais.

O que é o marketing digital

Podemos considerar o marketing digital um conjunto de estratégias adotadas com o objetivo final de promover empresas e produtos nos meios digitais. Uma definição bem parecida com o conceito de marketing, mas considerando que tanto o consumidor quanto a empresa ou prestador de serviço estão inseridos no atual “mundo em telas”.

A estratégia é levar conteúdos aos clientes para convencê-los a seguir determinada marca e, por fim, tornarem-se consumidores. No ambiente digital, esse desafio se mostrou ainda maior. Com um público infinito e com voz ativa, as de marketing precisam agradar aos consumidores muito além da decisão de compra de um produto, mas levando em consideração o posicionamento e atuação da marca na sociedade.

Para atingir este objetivo, o marketing digital reúne uma série de ações para alcançar clientes por redes sociais, e-mails, sites de busca, plataformas de vídeos e em qualquer outro local na internet. Ou seja, é preciso ser encontrado pelo cliente e oferecer valor para ele, de acordo com suas necessidades.

Percorrer o caminho até esse objetivo exige do profissional de marketing digital uma série de habilidades e características específicas como a capacidade de se adaptar a mudanças, a criatividade e o uso de dados na tomada de decisão.

Mas como saber se você tem potencial para ser um profissional de marketing digital que pode aproveitar as oportunidades de uma das profissões do futuro? Nós preparamos um teste simples e rápido que vai te ajudar a entender se você pode se especializar nesta área.