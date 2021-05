Melhores do ESG: investimento sustentável é destaque da 3ª semana

O Melhores do ESG: repensando o valor de tudo, maior evento online e gratuito sobre o tema no Brasil, chega a sua terceira semana na segunda-feira, 17. Entre os destaques, estão painéis com Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, e Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann. Com o objetivo de levar informações relevantes sobre as boas práticas sociais, ambientais e de governança a um número cada vez maior de pessoas, o evento promovido pela EXAME reúne grandes nomes do mercado para debater como o ESG influencia e potencializa o sucesso dos negócios desde o dia 3 de maio.

Os painéis virtuais, que se estendem até 18 de junho, são transmitidos ao vivo pelo Youtube da EXAME. Para acessar, basta se cadastrar gratuitamente no link abaixo.

Melhores do ESG: o que foi assunto até o momento

Mobilidade sustentável, educação como base para uma sociedade mais igualitária, economia circular e moda consciente foram alguns dos destaques dos painéis durante as primeiras semanas do Melhores do ESG. Alguns dos maiores especialistas do setor no Brasil e no mundo participaram dos debates.

A abertura oficial do evento, por exemplo, foi realizada por Vincent Stanley, coautor com Yvon Chouinard do livro "The Responsible Company" e diretor de filosofia da Patagonia. A empresa é mundialmente conhecida por ter seus valores fortemente ancorados na defesa do meio ambiente e, em 2020, foi eleita Campeã da Terra pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Ioannis Ioannou, um dos maiores pesquisadores sobre o tema no mundo; e Christina Raab, vice-presidente da Cradle to Cradle Products Innovation Institute, também falaram ao público brasileiro sobre liderança sustentável, responsabilidade corporativa e novas formas de pensar os processos de produção em dois painéis diferentes. “É muito importante trazer essa discussão sobre ESG e compartilhar isso com um público amplo”, afirmou Christina em entrevista à EXAME.

Programação da terceira semana

A terceira semana contará com a participação de executivos de empresas como Ambev e BTG Pactual. Dentre os temas discutidos nos mais de 10 painéis previstos, destaque para investimento sustentável, saúde mental e os impactos do desmatamento na Amazônia.

Veja, abaixo, a programação completa para a próxima semana:

Segunda-feira (17/05)

9h00 - NPS: uma das principais métricas ESG

19h00 - Como ESG, Negócios de Impacto e Filantropia andam juntos?

Terça-feira (18/05)

9h00 - A democratização e o acesso a uma saúde de qualidade

11h30 - Saúde mental sem tabu: é possível?

Quarta-feira (19/05)

9h00 - Walk then Talk - como a comunicação pode acelerar a transição para ESG?

10h15 - Conservação, ESG e retorno

11h15 - O lado B dos negócios

13h00 - A necessidade de direcionar investimento ao meio ambiente

17h00 - Green is the new tech: a oportunidade da retomada verde e social

Quinta-feira (20/05)

11h00 - O papel dos investidores para engajar empresas na agenda ESG

Sexta-feira (21/05)

09h00 - Pantanal: a maior planície alagável do mundo

11h00 - O desmatamento e seus impactos

Para fechar a programação, Renata Faber, head de ESG da EXAME, e Rafaella Dortas, diretora de ESG do BTG Pactual, farão um resumo dos principais acontecimentos da semana às 12h30, no Instagram da EXAME, para quem não conseguiu acompanhar todos os painéis.

