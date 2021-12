Saiba como se preparar para carreira no mercado que já movimenta US$30tri

Economia circular, diversidade e inclusão são alguns dos temas que antes pareciam distantes da realidade das empresas até outro dia. Mas a verdade é que eles têm se tornado essenciais para o sucesso nos negócios, formando um mercado que já movimenta 30 trilhões de dólares.

Basta olhar para os boicotes feitos às marcas que realizam testes em animais, para a desvalorização dos papéis de companhias envolvidas em desastres ambientais ou daquelas com episódios de preconceito para entender que a preocupação com critérios ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) é fundamental para a sobrevivência das empresas.

Em outras palavras, isso significa que, se no passado uma companhia deveria estar focada só no seu crescimento e na sua lucratividade, hoje, o papel delas na sociedade é muito mais amplo. E o melhor de tudo isso é que essa transformação pode mudar o seu futuro profissional!

O universo ESG (sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança) ganhou tanta força nos últimos anos no mercado que já existem cursos para quem quer se especializar na área e se tornar um grande líder inteirado das tendências.

Mas, afinal, que critérios são esses? De maneira geral, são parâmetros relacionados aos quesitos sociais e ambientais usados para a avaliação das empresas. Eles servem de complemento para as análises financeiras e ajudam até mesmo a mensurar os riscos que uma empresa pode correr ou oferecer para a sociedade.

O novo papel das empresas

Tudo isso ganhou relevância nos últimos tempos porque é visível que o papel das empresas na sociedade tem mudado nos últimos anos. Não basta entregar um produto ou serviço e gerar . Se a companhia não está de acordo com os padrões ESG, que representam uma tendência global, ela pode sofrer consequências. A sigla é um termômetro do grau de sustentabilidade e do impacto social de uma empresa no mundo.

As empresas que adotam as práticas ESG também podem aumentar sua lucratividade e ganhar mais valor de mercado no . Além disso, cada vez mais as empresas preocupadas com esses parâmetros discutem temas relevantes para a sociedade, como a diversidade e os padrões de governança.

Mas, afinal, quem é o profissional de ESG?

Considerando todo esse cenário, para manter uma empresa nos padrões ESG é preciso funcionários especializados no tema. Estamos falando de pessoas capazes de entender, implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade no desempenho dos negócios.

Em razão de tudo isso, a procura por profissionais de ESG tem crescido cada vez mais. Mas como se especializar neste mercado que movimenta cerca de US$ 30 trilhões? Para atender essa demanda, são necessários profissionais que entendam os critérios ESG e, mais importante, que saibam como aplicá-los no dia a dia das companhias. De maneira geral, esses especialistas precisam saber:

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa;

Viabilizar projetos de sustentabilidade;

Promover treinamentos de colaboradores com relação ao tema;

Criar e monitorar indicadores de desempenho de sustentabilidade;

Desenvolver relatórios para prestação de contas;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva da empresa.

Da engenharia ao design, a verdade é que profissionais de diversos setores podem trabalhar na área. Mas, ainda que a formação não seja um fator determinante para conseguir um emprego em ESG, um estudo realizado pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps) mostrou que possuir algum nível de especialização é comum entre os profissionais.

De acordo com o levantamento, três em cada quatro profissionais de sustentabilidade no país são pós-graduados. E, juntos, o número de pessoas que trabalha na área e possui pós-graduação, mestrado ou doutorado representa 74% do total de entrevistados.

Jornada do Executivo de Impacto

Foi pensando em preparar profissionais para se tornarem líderes nesse mercado que já movimenta US$ 30 trilhões que a Exame Academy desenvolveu a Jornada do Executivo de Impacto.

Trata-se de uma semana de conteúdos gratuitos sobre o tema ESG com foco em apresentar as habilidades necessárias para que profissionais se aperfeiçoem nesta tendência do mercado e dos negócios para 2022. O conteúdo será abordado pela especialista em ESG da Exame, Renata Faber.

Empresas bilionárias e instituições financeiras do mundo todo estão caçando profissionais especializados em ESG, mas menos de 1% dos profissionais estão qualificados para as vagas.

Por isso, de 10 a 17 de janeiro, a Jornada do Executivo de Impacto vai apresentar gratuitamente as habilidades que você precisa ter para se tornar o profissional mais requisitado do mercado e alcançar cargos e salários mais altos. Inscreva-se clicando no link abaixo.

