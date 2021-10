Semana da educação: veja 17 cursos e MBAs com bolsas de estudos de até 30%

Desde o início dos tempos o ser humano busca evoluir por meio da educação. Começou na pré-história com os ensinamentos e descobertas nas tribos até o momento atual, com um modelo educacional que caminha para se tornar cada vez mais digital.

Nesse cenário, um dos conceitos mais comuns na educação nos dias de hoje é o lifelong learning, que significa o aprendizado contínuo. A ideia é que o profissional deve estar sempre se atualizando e adquirindo novas hard e soft skills para atender às demandas do mercado de trabalho, em constante mudança.

Pensando nisso, a EXAME Academy promove, até o dia 31 de outubro, a Semana da Educação, para incentivar os leitores a dar uma guinada profissional e começar 2022 com o pé direito. O objetivo do braço de educação da Exame é facilitar o acesso ao conhecimento e reafirmar o compromisso com o desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial dos alunos.

Por isso, durante a Semana da Educação, a Exame Academy está liberando bolsas de estudos em 7 cursos e 10 MBAs que chegam a 30% de desconto em relação ao valor original. Para quem busca conhecimento imediato sobre negócios, finanças e investimentos, as de cursos livres em oferta são as seguintes:

Programa do Zero Ao Negócio

Mapa dos fundos: encontre os melhores fundos de investimentos

Construindo Renda com FIIS

ESG: A revolução da sustentabilidade

Combo ESG: A Revolução da Sustentabilidade + Investimentos

Curso Preparatório CFP

A não morreu

Já para quem quer se tornar um especialista em sua área de interesse e acelerar a sua carreira executiva, os seguintes MBAs estão com oferta especial:

Executive MBA em Valuation e Análise Financeira

MBA em Growth Marketing e Vendas Digitais

MBA Executivo em Data Science

MBA One (MBA em Gestão de Negócios)

MBA One (MBA em Gestão Financeira, Compliance e Riscos)

MBA One (MBA em Finanças e Mercado de Capitais)

Double MBA (24 meses)

MBA Executivo em ESG e Impact

MBA em Gestão em Agronegócios

MBA em Direito Digital

