Os três fundos imobiliários com maior rentabilidade em agosto

Se você está familiarizado com o mercado financeiro, já deve ter ouvido falar em renda vitalícia a partir do investimento em (FIIs), certo? Isso provém da constância nos ativos em FIIs, que proporciona ao investidor rendimentos mensais de “forma passiva”.

Isso é possível porque a maioria dos fundos distribui recorrentes aos seus cotistas. Ou seja, ao comprar uma cota, o fundo paga, periodicamente, um valor em dividendo por cota. Quanto mais você acumula, mais você gera renda no fim do mês. E, assim, você faz o dinheiro trabalhar por você.

Sabendo disso, fica muito mais interessante descobrir quais foram os fundos imobiliários que tiveram maior rentabilidade no mês de agosto. A EXAME Invest selecionou o top 3, de acordo com dados retirados da plataforma de informações financeiras Economatica. Veja mais detalhes a seguir:

TOUR11

Em primeiro lugar ficou o FII TOUR II (TOUR11). O Fundo de Investimento Imobiliário TOURMALET II FII TOUR II, que opera com o ticker TOUR11 na de valores de São Paulo, é um fundo de tijolo. Ele foi o que teve maior rentabilidade no mês de agosto, com uma variação positiva de 91,1%.

Além disso, os cotistas que possuíam o TOUR11 na carteira desde 30 de julho receberam R$ 6,62 por cota no dia 13 de agosto. Considerando a data base de 31 de agosto, os cotistas receberão um rendimento de R$ 1,08 no próximo dia 15.

Em agosto, o TOUR11 teve um Dividend Yeld (DY) de 5,21%. Para setembro, o DY deve ser de 0,47%.

PQAG11

O Fundo de Investimento Imobiliário Parque Anhanguera (PQAG11) teve uma rentabilidade de 8,5% no mês de agosto. O rendimento pago aos seus cotistas foi de R$ 0,37 por cota. O DY no mês foi de 0,60%.

O FII PQAG11 é um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Assim como o TOUR11, ele possui a classificação "tijolo" por rentabilizar a partir da compra ou construção de imóveis físicos, que geram aluguéis mensais. Esses fundos também são valorizados com a venda dos imóveis.

BZLI11

Em terceiro lugar em rentabilização de cota ficou o BRAZIL REALTY FDO INV IMOB (BZLI11). Do tipo híbrido (de tijolo e papel). Este fundo se valorizou 7,1% no mês de agosto. Porém ele é destinado apenas a investidores qualificados. O investidor qualificado é aquele que possui patrimônio aplicado de, pelo menos, R$ 1 milhão.

Confira abaixo o top 10 completo dos FIIs que mais valorizaram em agosto:

Nome | Ticker | Rentabilidade (agosto)

FII Tour II (TOUR11): 91,1% FII Parq Anh (PQAG11): 8,5% FII Brrealty (BZLI11): 7,1% FII Trx R II (TRXB11): 6,9% FII Cx Trx (CXTL11): 6,3% FII Max Ret (MAXR11): 5,5% FII Riobcri2 (RBVO11): 5,3% FII Quasar C (QAMI11): 5,2% FII Vot Sec (VSEC11): 4,8% FII Rec Fof (RECX11): 4,6%

É importante destacar que a rentabilidade está atrelada à valorização da cota do fundo na Bolsa de Valores e não diretamente ao seu retorno em rendimentos (dividendos) mensais. O retorno em rendimentos está ligado ao Dividend Yeld, que é um indicador que mostra o quanto a empresa (fundo) paga em proventos em um determinado período.

Construindo Renda com FIIs

A EXAME Academy, plataforma de educação digital da EXAME, oferece diversos cursos de educação financeira. Entre eles, está o "Construindo renda com FIIs", que consiste em um curso que ensina a investir em imóveis por meio de fundos imobiliários. A estratégia é uma ótima opção para quem busca diversificar a carteira e visa o .

O professor do curso é Arthur Vieira de Moraes, que possui uma vasta carreira no mercado financeiro, tendo iniciado no ramo como agente autônomo de investimento, em 1999. Atualmente, Moraes é consultor e professor de finanças.



