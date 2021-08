4 ações escolhidas por Empiricus e BTG para investir com capital protegido

Os analistas do BTG Pactual, liderados por Renato Mimica, em parceria com a equipe da Empiricus, capitaneada por Felipe Miranda, se uniram em uma ação inédita no mercado. Eles escolheram quatro papéis da brasileira para que os investidores pudessem aplicar sem receio de perder dinheiro por causa dos riscos da .

O resultado desse estudo foi uma operação estruturada chamada Hot Picks Empiricus e BTG Pactual, que envolve as seguintes : Vale (VALE3), Magalu (MGLU3), B3 (B3SA3) e Rumo (RAIL3). Dessa forma, os investidores podem alocar parte de seu patrimônio com o capital 100% protegido.

Muito popular no exterior como notas estruturadas, o Certificado de Operação Estruturada (COE) oferece capital protegido e liquidez baixa, com prazos que variam de seis meses a cinco anos, como outros produtos de . Oferece ganhos em caso de alta (com um limitador de rentabilidade) ou o valor nominal de volta, em caso de perdas.

Hot Picks Empiricus e BTG Pactual

Para explicar a escolha das quatro ações, os analistas elaboraram um relatório detalhado, em que explicam os bons fundamentos das empresas, os balanços sólidos e o potencial elevado de valorização.

Como pano de fundo, os especialistas destacam a retomada da economia, com o avanço da vacinação, além de um panorama favorável ao fluxo de capitais para os mercados emergentes, em especial o brasileiro. Somam a isso o aumento de investidores brasileiros na bolsa e as novas iniciativas que visam dar acesso e democratizar investimentos.

O veículo de acesso aos quatro ativos de maneira protegida está disponível por tempo limitado (expira nesta sexta-feira, 13), tanto na plataforma do BTG Pactual digital quanto na Vitreo. O aporte mínimo é de 1.000 reais.

O prazo de aplicação é de dois anos, e há cupons de retornos cumulativos. Com isso, é possível somar o retorno apurado semestralmente durante os 24 meses, atingindo até +20% de potencial de valorização, com risco zero de perda no período.

Antes de optar pelo COE, vale avaliar seu perfil de risco e estabelecer objetivos. É recomendado ter uma visão de , pois, se o objetivo é proteger o capital, mas ter alta liquidez, como no caso da , o COE não é o produto ideal. Há também a opção de nas quatro ações selecionadas pelos analistas de forma direta e isolada, em sua plataforma de preferência.

