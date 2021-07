Agronegócio: BTG explica como investir e aproveitar setor em expansão

O agronegócio vem chamando a atenção dos investidores. Afinal, com a retomada da economia e as commodities em alta, os investimentos no setor funcionam como uma alavanca na geração de emprego e renda por todo o país.

Foi pensando nas diversas possibilidades de aumentar os rendimentos com produtos agrícolas que o BTG Pactual digital criou a série “Agro: do campo para o seu bolso” e desenvolveu um relatório exclusivo sobre o assunto feito por seus especialistas.

Agro: do campo para o seu bolso

O primeiro episódio da série foi ao ar na última quinta-feira, 22. No vídeo, Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual, apresenta o panorama do setor e explica ao investidor como se beneficiar com a geração de riqueza do agronegócio.

Como o Brasil ocupa um lugar de destaque mundial na produção e exportação agrícola, o potencial é grande para os investidores. Veja uma prova:

Em meio ao cenário de instabilidade econômica e social causada pela pandemia, enquanto os segmentos da indústria e serviço apresentaram queda de 3,5% e 4,5%, respectivamente, o agro obteve alta de 2%. O setor também representa cerca de 27% do produto interno bruno do país. Mas o que explica resultados tão expressivos em comparação aos outros segmentos? É o que os especialistas do BTG demonstram no relatório O Potencial do Agro à Disposição de seus Investimentos. Clique aqui para conferir.

Por ter a possibilidade de apresentar ganhos em cadeia a partir de diversas frentes da economia, os analistas do BTG acreditam que o agronegócio merece a atenção dos investidores.

Pensando nisso, o banco acaba de lançar em sua plataforma o Vitreo Agro FIM, primeiro fundo multimercado de agronegócio do país. Com aplicação inicial de 100 reais, o investidor consegue incorporar ao seu portfólio a gestão ativa dos especialistas da Vitreo.

A carteira é feita de alocações dinâmicas e sofisticadas entre , ETFs de commodities agrícolas e contratos futuros. O objetivo é capturar os melhores resultados para os cotistas em diferentes cenários.

A é de 0,90% a.a., enquanto a de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do . Já a liquidez é D+6, ou seja, é possível resgatar o dinheiro seis dias úteis após a solicitação.

