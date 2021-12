Ainda dá tempo! Veja como viajar no Ano Novo sem estourar o orçamento

Viajar é o principal desejo do brasileiro, de acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship (2020), e a 14 dias do Ano Novo, é comum que esse desejo se torne mais forte em boa parte da população. Apesar de faltar tão pouco tempo para a chegada de 2022, muitas pessoas que pretendem viajar na data ainda não definiram o destino nem contrataram a hospedagem ou decidiram como será o transporte.

Encontrar passagens aéreas e quartos de hotéis com bons preços faltando tão pouco tempo para o feriado mais concorrido do ano é, certamente, um grande desafio. Além disso, a tendência é que os preços aumentem. Felizmente, ainda dá tempo de planejar uma viagem de Ano Novo, mas o processo pode ser um pouco mais difícil.

Conheça os benefícios de comprar com o cartão de crédito Black Modular do BTG+ em viagens ao exterior

Encontrar boas ofertas a poucos dias de feriados fica mais fácil para quem tem flexibilidade de datas para viajar, está aberto a conhecer novos destinos e utiliza aplicativos especializados em reduzir o prejuízo de viajantes que não planejaram a viagem. Confira abaixo algumas dicas de como organizar a sua viagem de última hora:

1) Saia do óbvio, conheça novos destinos

Uma maneira simples de encontrar ofertas de última hora é abrir mão dos destinos mais badalados durante essa época do ano – que têm altas chances de já estarem lotados ou com preços altos – e estar disposto a conhecer novos locais. Além de economizar, é uma oportunidade para sair do óbvio e conhecer lugares novos.

2) Tenha flexibilidade de datas

Uma saída para pagar menos por passagens aéreas e hotéis pode ser ter mais de datas para viajar e ter a possibilidade de reduzir ou aumentar em alguns dias o tempo da viagem. Viajar dias antes do Ano Novo pode facilitar na busca por passagens aéreas mais baratas. Assim como voltar de viagem depois do dia 3 de janeiro também é uma estratégia para conseguir preços menores.

3) Monitore preços e ofertas

A maioria dos buscadores oferece alertas de preços que podem avisar o viajante sobre alterações no valor de passagens aéreas até a data da viagem. Essa é a forma mais eficiente de aproveitar eventuais descontos de última hora, oferecidos pelas empresas com o objetivo de ocupar todos os assentos do voo. Também é possível criar alertas de preços para hotéis nos buscadores.

Reserve hotel e passagens aéreas com o cartão de crédito Black Modular do BTG+ e receba 1% do valor como cashback em um fundo de investimento

4) Aproveite ofertas de hotéis corporativos

Buscar hotéis com perfil corporativo pode ser uma boa forma de economizar em viagens de última hora. Enquanto a maior demanda de clientes em feriados é natural para estabelecimentos hoteleiros especializados em viagens a lazer, para hotéis que costumam receber viajantes corporativos essas datas podem exigir um esforço maior para atrair clientes, o que pode gerar boas ofertas.

5) Escolha a melhor forma de levar dinheiro para a viagem

Essa dica é direcionada principalmente para quem vai fazer uma viagem internacional e precisa fazer a conversão de moeda. O processo está sujeito a variação diária do câmbio e ao deixar para cima da hora, você não consegue acompanhar a cotação da moeda estrangeira. Também é preciso considerar o imposto sobre a conversão do dinheiro. Nesse caso, uma alternativa é usar o cartão de crédito Black Modular do BTG+.

Com esse benefício, o banco cobre a diferença do custo entre trocar dinheiro em casas de câmbio e usar seu cartão de crédito Black Modular no exterior. Para você entender, vamos dar um exemplo.

Em uma compra internacional de R$10 mil, você paga 1,1% de IOF, o que resulta em um total de R$10.110,00. Com um cartão de crédito comum, o IOF é de 6,38%. Neste caso, o valor total da compra será de R$ 10.638,00. Ao usar o cartão BTG+ Black Modular na viagem, você recebe de volta 5,28% das compras na fatura. Assim, sua compra internacional tem o mesmo valor que você pagaria usando dinheiro em espécie.

Faça a sua viagem render: conheça o cartão de crédito Black Modular e tenha 1% das suas compras revertidas em cashback em um fundo de investimento

Conheça os benefícios do cartão de crédito Black Modular

O IOF especial é apenas um dos benefícios do cartão de crédito Black Modular. O produto elaborado pelo BTG+ oferece outras vantagens que podem ser úteis durante uma viagem como:

Invest+: Com a ferramenta Invest+, 1% dos gastos no crédito Black Modular são devolvidos para você como investimento.

Programa de pontos: Com essa opção, os gastos geram pontos automaticamente no programa parceiro que você escolher: Dotz, Esfera ou Livelo.

Lounge Key: O benefício do LoungeKey permite que você tenha 4 acessos gratuitos em mais de mil salas VIP em aeroportos no mundo todo. Com ele, você ainda faz uso de ofertas de refeições, descontos em lojas participantes e spas disponíveis.

Quero conhecer o cartão Black Modular do BTG+