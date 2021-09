BTG lança fundo inédito no Brasil atrelado a semicondutores

O BTG Pactual (BPAC11) lançou em sua plataforma digital na quarta-feira, 8, um novo fundo de investimento exclusivo. O ativo, acessível a partir de 100 reais, é atrelado aos semicondutores, uma matéria-prima extremamente importante na indústria de tecnologia.

O chamado BTG Pactual Reference Semicondutores FIM é um fundo multimercado distribuído exclusivamente pelo BTG. Conta ainda com a gestão profissional e administração da BTG Pactual Asset Management. O objetivo é buscar retorno dos principais índices de empresas de semicondutores no mercado internacional.

O fundo replica o índice PHLX Semiconductor (SOX), listado na de Nasdaq e composto de de grandes empresas do setor. Entre elas estão Intel, Nvidia e Qualcomm. Em 2020, a valorização do indicador ficou acima de 54%.

Ele tem de 0,25% ao ano. A liquidez é D+4, o que significa que é possível resgatar o investimento quatro dias úteis após a solicitação.

O mercado promissor dos semicondutores

O semicondutor é um dos elementos mais usados na tecnologia contemporânea. Ele é o principal componente dos chips e pode ser encontrado em variados objetos, dos mais simples aos mais complexos, como um relógio de pulso, smartphones, videogames e até estações espaciais de bilhões de dólares.

Prova da importância dessa pequena unidade de processamento é que, em 2020, foram produzidos mais de 1 trilhão de semicondutores. As vendas globais neste mesmo ano ultrapassaram a marca de 440 bilhões de dólares. Além disso, a previsão é de um crescimento anual dessa indústria de 8,6% até 2028.

Portanto, alocar parte do patrimônio em fundo de investimento atrelado a semicondutores pode representar uma ótima oportunidade da carteira no exterior.

