BTG promove Invest talks, com Luiz Barsi e outros grandes nomes; acompanhe

Você já sabe como posicionar sua carteira em busca de mais rendimentos pelos próximos 90 dias? É chegada a hora de preparar os investimentos para o próximo ano. Pensando em como ajudar os brasileiros a encerrar 2021 conscientes de quais são os próximos passos, o BTG Pactual (BPAC11) promove nos dias 4, 5 e 6 de outubro a primeira edição do Invest Talks.

Inscrições abertas: garanta sua vaga no Invest Talks

O objetivo do Invest Talks é reunir em um evento totalmente online e gratuito os maiores especialistas do mercado. Tudo isso para ajudar os investidores a ter mais clareza em suas escolhas daqui para a frente.

Entre as presenças confirmadas, estão Luiz Barsi, um dos maiores investidores como pessoa física do país, Dorio Ferman, sócio-fundador da Opportunity, Gustavo Cerbasi, consultor financeiro, e André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual.

Ao longo dos três dias, todos os brasileiros poderão acompanhar debates e palestras sobre o cenário econômico e político brasileiro, os desafios, as oportunidades e muito mais.

A abertura será feita às 19h, com Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital. Veja, a seguir, a programação do BTG Invest Talks:

Segunda-feira, 4 de outubro

Perspectivas e oportunidades: Brasil e mundo, às 19h, com:

André Esteves, senior partner do BTG Pactual;

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Líderes no setor e na B3: desafios e oportunidades, às 20h, com:

Cadu Guimarães, CEO do Banco Pan;

Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury;

Bruno Lasansky, CEO da Localiza;

Moderação de Marcelo Flora.

Filosofias de investimentos: Lynch x Buffett, às 21h, com:

César Paiva, sócio-fundador da Real Investor Gestão de Recursos;

Carlos Pessoa, CEO Vêneto Invest;

Bruno Barreto, sócio e membro do Comitê Executivo da IP Capital Partners;

Moderação de André Bona, educador financeiro e palestrante.

Terça-feira, 5 de outubro

Cenário econômico e político brasileiro, às 19h, com:

Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual;

Stefanie Birman, sócia e estrategista do BTG Pactual;

Moderação de Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual.

Aposta no setor imobiliário pelos gigantes, às 20h, com:

Daniel Cherman, diretor-geral na Tishman Speyer;

Roberto Perroni, managing partner e CEO do Brookfield Properties Group Brazil;

Moderação de Michel Wurman, head of real estate investments no BTG Pactual.

Comportamento financeiro na tomada de decisão, às 21h, com:

Claudia Yoshinaga, coordenadora e professora do Centro de Estudos em Finanças da FGV;

Igor Barenboim, diretor de compliance e risco da Reach Capital;

Moderação de Gustavo Cerbasi, educador financeiro, consultor e escritor.

Quarta-feira, 6 de outubro

Os magos da , às 19h, com:

Luiz Barsi Filho, membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo;

Dorio Ferman, sócio-fundador da Opportunity;

Guilherme Ferreira, senior advisor da Mos Capital;

Moderação de Jerson Zanlorenzi, head da mesa de e derivativos do BTG Pactual.

: o que são e como com segurança, às 20h, com:

André Portilho, head da Digital Assets do BTG Pactual;

Alex Nascimento, sócio fundador da 7CC Blockchain;

Stefano Sergole, sócio da Hashdex;

Moderação de Lucas Claro, diretor associado de análise técnica do BTG Pactual.

As mulheres que dominam as carteiras de investimento, às 21h, com:

Sara Delfim, da Dahlia Capital;

Priscila Araújo, gestora de da Macro Capital;

Beatriz Fortunato, sócia-fundadora do Studio Invest;

Moderação de Fabiana Arana, MD partner do BTG Pactual.

Você tem pouco tempo para tomar as decisões que vão impactar os seus investimentos pelos próximos anos. Participe do Invest Talks.