BTG lança ETF que segue o S&P 500, principal índice acionário dos EUA

O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, lançou, nesta segunda-feira, 20, o BTG S&P 500 (SPXB11), um ETF que segue o S&P 500, principal índice acionário dos Estados Unidos. Com ele, o banco reafirma sua expansão no mercado de ETFs e apresenta mais um produto para investidores que buscam exposição a outros mercados.

O fundo começou a ser negociado na B3 nesta segunda e está disponível para os investidores que possuem conta no BTG Pactual Digital ou em outras instituições financeiras e corretoras. “O novo fundo é, mais uma vez, o mais acessível dentro da sua categoria, com um fee de 20 bps. O SPXB11 reforça nossa família de ETFs e aponta a consolidação dessa opção de investimento”, ressalta Will Landers, head de da BTG Pactual Asset Management. O investimento mínimo é de uma cota ou cerca de 10 reais.

O lançamento acontece uma semana após o anúncio do SMAB11, ETF de Small Caps criado pelo BTG Pactual, que está na de valores de São Paulo e expõe o investidor de forma passiva a 129 small caps, que são empresas de pequena capitalização de mercado.

Criado pela Standard & Poor's, o S&P 500 reflete o desempenho de empresas que pertencem à maior potência econômica do mundo. Por isso, o mercado financeiro global acompanha este índice de perto todos os dias.

Por que em ETFs?

Ao aportar em um ETF, o investidor acaba diversificando os riscos de sua carteira, além de aumentar as chances de obter uma rentabilidade maior com uma carteira dolarizada. O diretor de análise técnica do BTG Pactual, Lucas Claro, explica as vantagens de investir em um ativo como o SPXB11.

“Primeiro você está seguindo a bolsa mais forte do mundo, o índice mais importante da bolsa dos Estados Unidos (S&P 500) e ao mesmo tempo você tá protegido e exposto em dólar, haja visto que quando você está comprado em S&P, você está comprado em dólar também. Então você está exposto ao dólar e a performance de bolsa dos EUA”, explica Claro.

O ETF é destinado a qualquer investidor que queira diversificar e ter uma exposição além do real, tendo como objetivo possuir um maior rendimento com ativos de renda variável.

“O SPXB11 é para quem acredita que o S&P vai continuar renovando máximas e tendo uma performance positiva e, além disso, não quer ficar exposto somente ao real, visto que a gente passa por um momento que o dólar acaba não perdendo aí a faixa dos 5 reais, chegou próximo, beliscou lá embaixo, mas no final das contas estamos mais próximos dos 5,50 do que dos 5 reais. Acho que resumindo é isso. Então quem quer ficar exposto ao dólar e à bolsa americana, esta é uma ótima oportunidade”, complementa o analista do BTG.

O que é um ETF?

O Exchange Traded Fund (ETF) é um fundo negociado em bolsa, que representa a performance de um índice de referência. Os índices de são calculados a partir de uma carteira teórica de ações. Essa carteira é responsável por medir o desempenho desses ativos. Assim como as ações, os ETFs são negociados durante o pregão e podem ser adquiridos pelos investidores a partir da compra de . Os ETFs são bastante utilizados por quem busca da carteira de investimentos de maneira simples.