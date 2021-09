Veja cinco small caps recomendadas para setembro pelo BTG

O BTG Pactual divulgou nesta quarta-feira, 1º, seu relatório mensal da carteira recomendada de small caps. Para setembro, o grupo de estrategistas do banco responsável pelas recomendações realizou duas alterações.

Sempre composta por cinco ativos, a carteira recomendada de small caps do BTG considera empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões de reais.

O BTG estima que o mercado ficará volátil e andará "de lado", no curto prazo, devido às preocupações fiscais. Por isso, os analistas do banco selecionaram duas empresas para entrarem na carteira de setembro. São elas:

● Orizon (ORVR3) - empresa de tratamento e valorização de resíduos;

● SLC Agrícola (SLCE3) - empresa do setor agro.

Com isso, Oi (OIBR3) e Wiz S.A. (WIZS3) ficam de fora do portfólio de do mês. Foram mantidas na carteira:

● 3R Petroleum (RRRP3);

● Lavvi (LAVV3);

● Vamos (VAMO3).

De acordo com os analistas do banco, a percepção de aumento do risco fiscal/político explica quase que completamente a queda nos preços das ações. O fechou o mês de agosto em queda e já desvalorizou 6,3% nos últimos dois meses. Entretanto, isso pode significar uma oportunidade, já que a economia brasileira está se recuperando mais rápido do que o que era projetado há alguns meses.

Outro ponto que anima o mercado é a questão da vacinação, que vem ganhando força e teve o mês de agosto como o seu melhor até agora, no Brasil. Mais de 135 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose e o país tem administrado cerca de 1,6 milhões milhão de doses por dia.

O fluxo estrangeiro também cresceu no Brasil. Em julho, houve a saída de R$ 8,3 bilhões de reais da de valores brasileira. Já em agosto, entraram R$ 6,6 bilhões de reais, graças ao interesse dos fundos pelos mercados emergentes.

Perspectivas para as novas empresas da carteira BTG Small Caps:

Orizon (ORVR3) - Os analistas enxergam uma possibilidade de crescimento da companhia com o leilão dos ativos da Estre, que teve seu plano de recuperação judicial aprovado em julho. E a Orizon, junto com o fundo da Jive, comprou a dívida sênior da empresa com um grande desconto. A Orizon mais do que dobraria sua base de ativos com o leilão de sete aterros sanitários da Estre, aumentando até R$ 120 milhões de reais em seu Ebitda.

SLC Agrícola (SLCE3) - Os analistas do BTG preveem que o crescimento da área plantada da SLC em cerca de 35% em ativos leves em 2022 permitirá que ela se beneficie da de uma grande alavancagem operacional, se consolidando como uma das poucas e melhores maneiras de participar do boom de preços de commodities.

De acordo com os especialistas, a ideia de negócio da SLC é ser um produtor de soja, algodão e milho de baixo custo. O BTG Pactual destaca ainda que a recente performance mais fraca nas ações da empresa oferece um bom ponto de entrada.