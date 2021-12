Conheça fundo que permite investimento em ether (ETH) a partir de R$ 100

Você saberia avaliar se uma criptomoeda é promissora? Não estamos falando do bitcoin, porque ele já ganhou espaço como a principal e mais famosa cripto do mundo. Mas depois da sua criação em 2008, milhares de outros ativos digitais surgiram. De lá para cá, o universo das se desenvolveu exponencialmente e concentra projetos com muito potencial - e alguns nem tanto, é verdade. Nesse mar de , como escolher onde ? Uma das criptomoedas surgidas depois do bitcoin e que ganhou muito espaço de mercado é o ether (ETH). Ele pode ser confundido com o bitcoin, mas os dois ativos têm diversas diferenças, as quais explicaremos a seguir.

O ether (ETH) é a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. O crescimento do criptoativo pode ser observado pelos números. Em agosto de 2015, pouco tempo após a sua criação, o ativo valia US$ 0,70. Em julho de 2019, ele estava cotado a US$ 290. Pouco mais de dois anos depois, em novembro de 2021, a criptomoeda ultrapassou os US$ 4.500. Confira abaixo o gráfico de valorização do ether (ETH) desde 2015.

Como surgiu o ether (ETH)

O russo naturalizado canadense Vitalik Buterin criou a rede quando tinha apenas 19 anos. Ele passou anos dedicando sua vida a um jogo online, mas após a empresa criadora do jogo alterar a configuração de um dos personagens, ele perdeu tudo o que tinha construído no universo online.

Foi esse episódio que o motivou a buscar um novo propósito de vida. Buterin passou a trabalhar escrevendo sobre bitcoin em um blog até criar o seu próprio site sobre o tema. Hoje, o blog BitcoinMagazine é um dos mais respeitados do mundo dos criptoativos. Depois de dois anos estudando o tema, ele resolveu criar a própria plataforma, a Ethereum. Junto a isso, o russo também criou a criptomoeda da rede, o ether (ETH).

O que é a Ethereum

A Ethereum é uma plataforma blockchain que funciona como uma rede onde desenvolvedores de softwares podem criar sistemas de contratos inteligentes, ou seja, contratos que se executam automaticamente, sem precisar de alguém ou alguma instituição para intermediar. O projeto deu certo, e hoje, por causa do grande número de desenvolvedores, da comunidade ativa e do grande número de aplicações criadas com a Ethereum, ela é considerada a principal plataforma de contratos inteligentes do mundo.

Na prática, a rede já serviu para criação de artigos colecionáveis, levantamento de capital, criação de títulos de governança corporativa e de fundos de investimentos. A possibilidade de realizar diversos tipos de transações na plataforma, assim como criar vários tipos de “aplicativos” nela é uma das principais diferenças entre a rede do bitcoin e a Ethereum.

Tanto o bitcoin quanto a Ethereum são estruturados na tecnologia blockchain. A diferença é que, originalmente, o bitcoin foi pensado para realizar apenas operações financeiras de uma maneira descentralizada. Já a Ethereum permite a execução de contratos inteligentes com os mais variados objetivos. É a Ethereum a principal rede dos mercados de NFTs, finanças descentralizadas (DeFi) e jogos em blockchain.

A emissão do ether (ETH) é similar a do bitcoin. Novas unidades são emitidas como recompensa pelo registro das movimentações na rede Ethereum. O ether não tem um limite de emissão, como é o caso do bitcoin, mas ao longo do tempo, a taxa inflacionária tende a ficar próxima a zero. O bitcoin é considerado um ativo escasso dentro do ambiente digital, muitas vezes comparado com o ouro. Já o ether funciona como um combustível para o funcionamento de aplicações na rede Ethereum. Ou seja, mais uma prova de que a proposta dos dois ativos são diferentes.

