EXAME e BTG+ lançam o Manual de uso inteligente do cartão de crédito

Você usufrui ao máximo os benefícios oferecidos pelo cartão de crédito? Se chegou até aqui, é provável que esteja em busca das melhores estratégias para otimizar seu uso nas compras. Afinal, estamos falando do principal meio de pagamentos do país. E o que leva muitas pessoas ao endividamento é a falta de conhecimento de como essa relação deve funcionar.

Muitas vezes, ter o cartão de crédito na carteira dá a falsa sensação de que se tem o dinheiro em mãos, quando na verdade estamos falando de um dinheiro emprestado. Além disso, nem sempre o limite disponível no cartão equivale ao valor que cabe no seu bolso naquele mês.

Para te ajudar nesse processo de aprendizado, criamos o Manual de uso inteligente do cartão de crédito, feito em parceria com o BTG+, banco digital de varejo do BTG Pactual. Ao longo de cinco capítulos, você verá todas as dicas que construímos ao lado de Flavia Janini, head de produtos e serviços transacionais do banco.

Durante a leitura do e-book, você aprenderá a fazer um bom planejamento mensal, a estabelecer um limite de gastos e a encaixar as despesas do cartão dentro de seu orçamento. Além disso, vai entender em quais situações é melhor concentrar todos os gastos mensais no cartão, quando parcelar uma compra e as melhores estratégias para gerenciar os gastos.

Também mostramos quais fatores você deve considerar antes de escolher seu cartão, se vale a pena ter mais de um e quais benefícios e vantagens o cartão ideal precisa ter para que você não gaste mais por benefícios que não utiliza. Ficou curioso? Faça o download de nosso e-book e aprenda a usar o cartão de crédito a seu favor.