Como transformar sua paixão por estes 6 games em investimentos

Não importa qual seja sua idade. Em algum momento, é provável que tenha mergulhado no universo de algum game. Para alguns, é nostálgico lembrar das emoções de jogos como Donkey Kong e das aventuras do Super Mario, ambos da Nintendo. Para outros, os games fazem parte do dia a dia. Mas o que nem todo mundo imagina é que dá para transformar essa paixão em .

Com valores acessíveis, você pode se tornar sócio de grandes empresas, por meio da compra de ou por meio de outros ativos, como , e surfar a onda da indústria de entretenimento mais lucrativa do mundo. Isso porque, já em 2019, ela superou as outras indústrias e a tendência só continua. As vendas do mercado de games representam quase o dobro de vendas de bilheterias de filmes.

Algumas das vantagens do segmento são os custos relativamente baixos com funcionários, além de uma diversidade de atuação (PC, mobile, stream, e-Sports etc.). Leia, a seguir, um pouco mais sobre alguns jogos muito famosos ao redor do mundo e cujas empresas podem fazer parte de sua carteira de investimentos.

Super Mario (Nintendo)

Este é um dos jogos mais famosos e mais vendidos de todos os tempos. A franquia pertence à empresa Nintendo, desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos e consoles sediada em Quioto, no Japão.

Além de Super Mario, outras franquias nostálgicas da empresa fizeram enorme sucesso, como Donkey Kong, The Legend of Zelda e Metroid. A Nintendo é listada na de valores de Tóquio (7974) e como ADR na Nasdaq (NTDOY).

Call Of Duty (Activision)

Conhecido entre os fãs como CoD, o Call of Duty é uma série de jogos eletrônicos de guerra, ação e tiro em primeira pessoa, mundialmente conhecida. Ela começou em 2004 e já possui mais de 15 jogos.

O jogo é publicado pela Activision Blizzard, Inc., que também tem outras franquias de sucesso como Guitar Hero, Tony Hawk's, Diablo e Overwacth. A empresa é listada na bolsa da Nasdaq com o ticker ATVI.

GTA V (Take-Two Interactive)

Lançado em 2013, o jogo é um verdadeiro sucesso, que quebrou recordes na indústria e vendeu mais de 1 bilhão de dólares nos primeiros três dias. Ele foi desenvolvido pela Rockstar North, empresa que faz parte da holding Take-Two Interactive, listada na bolsa da Nasdaq com o código TTWO e no Brasil como BDR T1TW34. Além de GTA V, outras franquias famosas fazem parte da holding, como NBA2K e Civilization.

Roblox (Roblox)

Em 2019, o Roblox se tornou o game mais popular no mundo e alcançou a marca de 100 milhões de jogadores ao mês. Com isso, ultrapassou até mesmo grandes sucessos como Minecraft e Fortnite.

O jogo é também uma plataforma digital em que os jogadores podem criar seus próprios mundos virtuais e projetar suas experiências, criando até mesmo outros jogos dentro do ambiente. A empresa fez seu IPO recentemente na bolsa de Nova York (NYSE) com o ticker RBLX.

Garena Free Fire (SEA)

Este é um dos jogos mais populares do mundo atualmente, sendo reconhecido também como um esporte eletrônico por causa de sua natureza competitiva, com torneios ao redor do mundo. Inclusive, o setor de esportes eletrônicos é um dos segmentos que mais crescem e é esperado que esse nicho fature 1 bilhão de dólares até 2022.

O game é publicado pela empresa asiática Garena, com sede em Singapura e faz parte da Holding SEA, que também possui empresas de e-commerce, como a Shopee, e até mesmo um clube de futebol (Lion City Sailors FC). A holding SEA é negociada na bolsa de Nova York (NYSE) com o código SE.

Assassin’s Creed (Ubisoft)

Lançado em 2007 para os consoles PlayStation 3 e Xbox 360, o Assassin's Creed é um jogo eletrônico de ação e aventura que mistura história de ficção com eventos do mundo real, dos tempos das Cruzadas do século 11.

Ele é publicado pela Ubisoft (UBI), sediada em Montreuil, na Ilha de França, e é negociada na bolsa de valores da França, a Euronext Paris.

Fundo Tech Games

Pensando nesse mercado em crescimento e em como tornar o investimento no mundo dos games mais acessível, o BTG Pactual digital lançou em sua plataforma um fundo de investimentos em parceria com a Vitreo.

O fundo chamado de Tech Games investe em empresas do setor de jogos negociadas em bolsa de valores no Brasil e no exterior, tornando o processo de da carteira ainda mais fácil. Isso porque é possível começar com valores de, no mínimo, 100 reais e ainda contar com a gestão ativa dos especialistas da Vitreo, que observam as movimentações do mercado para balancear a carteira de modo a aumentar os rendimentos.

Cerca de 80% da exposição do portfólio do fundo é feita por meio de BDRs negociados na B3. O ativo é isento de e tem de 0,9% ao ano. A liquidez é de D+12, o que significa que é possível resgatar o dinheiro 12 dias úteis após a solicitação.

