4 ações do varejo para aumentar os rendimentos com a retomada econômica

A aceleração da vacinação tem criado um cenário favorável para o segundo semestre de 2021. Com as expectativas em alta, o tem ganhado fôlego e recentemente ultrapassou a marca histórica dos 130.000 pontos. Para os analistas do BTG Pactual digital, esse é o momento de conhecer os setores com maior potencial de crescimento e quais empresas vão se beneficiar a partir de agora.

Pensando nisso, o banco criou um relatório com recomendações de ativos para investidores que desejam aproveitar o processo de reabertura da economia para aumentar seus rendimentos. Uma das principais dicas é apostar em seis setores que sofreram com as restrições impostas pela pandemia.

Entre eles está o varejo. A seguir, confira algumas do setor selecionadas pelos analistas do banco tanto pelo ponto de vista da análise fundamentalista quanto da técnica.

Lojas Renner (LREN3)

A empresa está com 100% de suas lojas abertas, e os analistas enxergam a companhia bem posicionada nesse momento de recuperação para ganhar participação no mercado nos próximos anos. Além disso, destacam que canais offline e online devem crescer no 2T21, em comparação ao 2T19.

Arezzo (ARZZ3)

No relatório, os analistas explicam que as vendas offline devem ganhar tração com a aquisição de novas marcas, como Vans e Reserva. Eles destacam também uma potencial retomada do consumo pelas classes de renda mais alta em 2021.

Lojas Americanas (LAME3)

Além da reabertura com o aumento do tráfego em suas lojas, os analistas enxergam um grande desconto de holding para o papel. E destacam que a proposta de combinação de negócios da Americanas com a B2W também deve resultar em sinergias interessantes.

Track & Field (TFCO4)

Mais voltada para o público de alta renda, a marca possui uma linha de receita resiliente, com potencial de resposta acelerado com a retomada do fluxo de pessoas nos shoppings. Além disso, os analistas destacam no relatório que a empresa passa por um momento operacional forte e tem evoluído positivamente nos canais online.

