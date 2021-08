BTG recomenda FII de shopping para agosto

Confiante na retomada econômica, com a aceleração do cronograma de vacinação contra a covid-19 no Brasil e a reabertura da economia, o BTG Pactual realizou uma troca em sua carteira recomendada de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) para agosto. De acordo com o novo relatório do banco, a exposição ao setor de shopping centers é uma alternativa boa para os próximos meses e está ligada à da carteira.

Por isso, o banco retirou o Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário (SARE11), com 5% de exposição, e adicionou ao portfólio o Vinci Shopping Centers (VISC11), com o mesmo percentual de alocação. Esta foi a única troca na carteira feita pelos analistas da instituição financeira, que mantém uma perspectiva otimista em relação aos ativos que já estavam em sua cesta.

O BTG também reitera no relatório sua posição de otimismo para os fundos imobiliários de tijolo para os próximos meses. Os destaques ficam por conta dos FIIs de shopping e lajes corporativas. Esses segmentos devem ter relevância conforme a volta gradativa das pessoas à normalidade.

Alteração na carteira de FIIs

Mesmo enxergando um cenário desafiador no curto prazo, o BTG acredita que o mercado imobiliário deve ter boa performance em virtude do baixo patamar da taxa de juro frente ao histórico brasileiro da taxa . De acordo com os analistas responsáveis pelo relatório, o Vinci Shopping Centers (VISC11) possui um valuation atrativo.

O VISC11 está com uma rentabilidade negativa neste ano, de 0,89%, devido à sanitária (pandemia) e ao impacto direto dela no funcionamento de shoppings ao longo dos últimos 18 meses.

Com a expectativa de atingir 70% dos brasileiros vacinados com pelo menos uma dose em setembro, regiões importantes do país têm flexibilizado as restrições de mobilidade. Dessa forma, o fluxo de pessoas nos shopping centers tende a se intensificar nos próximos meses, como é o caso de São Paulo, aumentando as chances de recuperação dos FIIs do setor.

"Sobre os aspectos operacionais, o fundo passa por uma retomada dos principais indicadores. A inadimplência líquida, que chegou ao patamar de 18,5% em janeiro de 2021, está atualmente em 6,2%. Outro destaque foi a ocupação dos empreendimentos, que permaneceu com uma taxa superior a 90%, mesmo durante as duas ondas de contaminação do coronavírus", afirmam os analistas no relatório.

O fundo também divulgou recentemente a aquisição de quatro novos ativos. São eles: Pantanal Shopping (MT), Porto Velho Shopping (RO), Shopping Boulervard (RJ) e North Shopping Maracanaú (CE). Além disso, em junho, o Vinci Shopping Centers distribuiu 0,42 real por cota, alta de 20% em relação à distribuição de maio.

Confira, a seguir, os comentários de Bruno Lima, head do BTG Pactual Equity Research, sobre as carteiras recomendadas para agosto: