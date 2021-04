5 dicas de uso inteligente do cartão de crédito

Um balanço da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) aponta que os cartões superaram as expectativas em 2020, com crescimento de 8,2%, e se tornaram o principal meio de pagamento do país. Os cartões de crédito, em especial, movimentaram 1,18 trilhão de reais, dos 2 trilhões totais (que englobam ainda o débito e o pré-pago). Mas, diante desse aumento expressivo, como os brasileiros podem usar o cartão de crédito de forma mais inteligente?

“O cartão de crédito pode ser mocinho ou vilão”, explica Flavia Janini, head de produtos e serviços transacionais do BTG+. “O cliente se endivida por falta de conhecimento da relação que ele precisa ter com o cartão, por ter a falsa sensação de que tem o dinheiro em mãos. É aí que está o perigo. Na verdade, é um dinheiro emprestado”, afirma. Mas ela explica que o cartão traz muitos benefícios para quem souber usá-lo a seu favor. Por isso, listamos a seguir algumas dicas.

Estabeleça um limite de gastos no cartão

Fazer um bom planejamento e gerenciar as finanças é essencial. Entenda quais são suas receitas e o fluxo de caixa (quanto entra e sai por mês). Mapeie as despesas essenciais e fixas, como aluguel e condomínio, e as variáveis, como planos de streaming, delivery e roupas.

Com base nisso, estabeleça um teto de gastos no cartão de crédito. Avalie também se esse valor está adequado ao limite oferecido pelo cartão para entender se é preciso solicitar um ajuste. “No BTG+ fazemos essa avaliação, de acordo com o comportamento do cliente e a renda declarada, para conceder o limite. Mas ninguém melhor do que a própria pessoa para dizer se está dentro do que precisa”, explica Janini.

Pague a fatura na íntegra

Concentrar os gastos do mês no cartão de crédito pode ser uma boa opção para quem deseja gerenciar de forma fácil seus gastos e ainda acumular mais pontos no programa de recompensa escolhido. Mas Janini alerta: é preciso controle e previsibilidade de renda.

Ou seja, se você não tem um emprego estável ou é autônomo, é melhor dobrar os cuidados. “Ao usar o cartão de crédito, de certa forma, você pega dinheiro emprestado durante um período, mesmo que pague à vista no vencimento. Então é preciso ter certeza de que vai ter esse dinheiro disponível para pagar a fatura na data de vencimento”, explica.

Portanto, a melhor forma de usar o cartão é realizando o pagamento total de sua fatura. Existe a possibilidade de parcelar a fatura do cartão de crédito, mas deve ser utilizada com cautela. “Ao comprar, você precisa saber que pode contar com esse dinheiro total lá na frente. Se pagar o mínimo recomendado, pode começar a se endividar”, afirma.