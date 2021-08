Mercado de games dispara e BTG lança fundo acessível a partir de 100 reais

Com as medidas de isolamento social da pandemia, pessoas do mundo todo tiveram de encontrar alternativas de entretenimento que se adequassem ao novo cenário. Neste contexto, o consumo de jogos eletrônicos aumentou exponencialmente. Ciente da relevância deste mercado e da crescente demanda dos brasileiros pelo universo dos jogos online, o BTG Pactual digital lançou, em parceria com a Vitreo, o Fundo Tech Games.

Com aporte mínimo de 100 reais, o produto possibilita o investimento em empresas que são referência no setor, como EA Sports, Sony e Nintendo, e é uma boa oportunidade para diversificar a carteira e expor parte do patrimônio ao segmento de maneira prática e segura.

Abra sua conta no BTG Pactual e comece a na indústria de entretenimento que mais fatura no mundo.

O boom do mercado de games

Para ter uma ideia do tamanho do segmento, durante o segundo trimestre de 2020 (um dos períodos mais críticos da pandemia), o faturamento da Sony aumentou 149% em comparação ao mesmo período de 2019. Outros gigantes como PlayStation e Microsoft também registraram altas significativas.

No Brasil (maior mercado de games da América Latina) os números também impressionam – e ajudam a aumentar o interesse dos investidores pelo setor.

Um estudo da Visa mostrou que a quantidade de transações nas principais plataformas e consoles de jogos no país cresceu 140% em 2020. Também houve aumento de 105% no número de compras de jogos ou extensões no cartão entre outubro de 2019 e setembro de 2020.

Mas a pandemia não foi a única responsável pelo boom do setor, que já vinha numa trajetória de alta desde 2012. Na época, a consultoria holandesa Newzoo, referência mundial em análises do mercado de jogos, começou a mapear esses números.

Não é de estranhar, portanto, que, mesmo em um ano de como foi 2020, esse mercado tenha crescido 20%, de acordo com a consultoria International Data Corporation (IDC). E que o mercado financeiro tenha voltado seu olhar para o segmento.

Fundo Tech Games

O Fundo Tech Games investe em empresas do setor de games negociadas em de valores no Brasil e no exterior. Pelo menos 80% da exposição é feita por meio de BDRs negociados na B3.

O produto é isento de e tem de 0,9% ao ano. Disponível para investimento na plataforma do BTG Pactual digital, possui liquidez de D+12 (é possível resgatar o dinheiro 12 dias úteis após a solicitação). A gestão ativa é feita pela Vitreo.

Comece a investir na indústria que já movimenta bilhões de dólares com ajuda do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta.