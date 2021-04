Petrobras: vale a pena aproveitar a queda para investir nas ações?

O analista do BTG, entretanto, falou que quando se pensa exclusivamente na política de preço, bem ou mal, acaba sendo a forma mais natural, direta e tangível de interferência política na companhia.

"Se você pegar entre 2011 e 2014, a empresa teve [que bancar] um subsídio com o preço na refinaria, em média, em torno de 20% abaixo da paridade internacional", disse Duarte.

O analista ainda realizou algumas projeções resumidas para exemplificar o quanto a companhia poderá perder neste ano caso seja obrigada a segurar os preços da gasolina e do diesel mesmo com a cotação do petróleo subindo.

De acordo com o especialista do BTG Pactual, é possível que a companhia tenha uma queda de 20% no Ebtida ( antes de juros, impostos, depreciação e amortização), além de perdas maiores no lucro líquido. "O Ebtida da companhia com tudo mais constante hoje seria neste ano alguma coisa na casa de 36 bilhões de dólares. Estimamos que ele cairia para perto de 30 bilhões de dólares; uma queda próxima de 20% no Ebtida da companhia", disse Duarte.

Já o lucro líquido, que antes era estimado pelo analista para algo próximo a 10 bilhões de dólares, cairia cerca de 30%, para 7 bilhões de dólares, com o olhar projetado pelo mercado hoje. Duarte reforçou que, mais do que somente acreditar que a companhia pode passar a subsidiar o preço dos combustíveis, o que o mercado está fazendo no momento é aumentar a taxa de desconto.

Ou seja, não só reduzir o lucro estimado como aumentar a taxa de risco sobre a estatal. "No limite, o mercado deveria precificar ou reduzir o preço da Petrobras em mais do que os 30% de queda do lucro que estou falando -- isso em uma análise simplista para ajudar a gente a navegar dada a intensidade dos movimentos", finalizou o analista do BTG.

Confira a íntegra da live com Thiago Duarte, sócios e analista do setor de petróleo do BTG Pactual, e Renato Mimica, CIO da EXAME Invest Pro: