Minhas Finanças INVISTA 6MIN

A vitória dos brasileiros

A mesa de Pedro Moreira Salles, presidente do conselho de administração e principal acionista do Unibanco, ocupa o fundo do amplo salão acarpetado que abriga o comando do braço financeiro do grupo fundado por seu pai, o embaixador Walther Moreira Salles, no 4o andar de um prédio de 22 pavimentos à margem do rio Pinheiros, […]