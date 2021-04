PME INVISTA 3MIN

Com Lemann e Randal, healthtech 3778 cria grupo para mudar a saúde no Brasil

A pandemia acentuou a busca por modelos inovadores na gestão de saúde no Brasil — e impulsionou o tamanho das apostas. Uma das mais ambiciosas está sendo anunciada nesta quinta-feira, com a criação do Grupo 3778, que nasce para ser uma das maiores empresas independentes de saúde corporativa do país