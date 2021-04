ECONOMIA INVISTA 1MIN

Rússia suspende compra de carne bovina de 8 frigoríficos brasileiros

São Paulo - A Rússia suspendeu temporariamente as importações de carne bovina de oito unidades frigoríficas do Brasil, sendo três pertencentes à JBS Friboi e três da Marfrig Alimentos. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 27, no site do Serviço Federal Veterinário e Fitossanitário da Rússia na internet e confirmada pelo Ministério da Agricultura do […]