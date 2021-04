Invest | MERCADOS INVISTA 5MIN

Ibovespa sobe pelo 3º dia, puxado por Vale, Petrobras e bancos; dólar cai

Nos EUA, o Dow Jones avança com investidores de olho no início da temporada de balanços, enquanto S&P 500 recua após bater novo recorde ontem; por aqui, Orçamento para 2021 e CPI da Covid-19 continuam no radar