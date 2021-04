Casual INVISTA 6MIN

Assombro e silêncio marcam o livro 'A Visão das Plantas'

A Visão das Plantas é o terceiro livro publicado no Brasil de Djaimilia Pereira de Almeida, portuguesa nascida em Angola em 1982. O livro ficou em segundo lugar no Prêmio Oceanos no ano passado (perdeu para Torto Arado)