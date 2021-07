Amazônia perde 3.610 km2 de floresta no primeiro semestre de 2021

A área desmatada no mês teve uma queda expressiva com relação a maio, porém apresentou valor acima do usual para junho, um mês já com médias altas

