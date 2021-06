45 CEOs se comprometem com 10 mil vagas para pessoas negras na liderança

Após inúmeros casos de racismo no Brasil, o MOVER, Movimento pela Equidade Racial, anuncia suas primeiras iniciativas de combate à discriminação contra pretos e pardos. A iniciativa que reúne 45 grandes empresas tem um plano de ação que ambiciona gerar 10 mil novas posições de liderança para pessoas negras e gerar oportunidades para 3 milhões de pessoas até 2030 por meio de práticas.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

"Essas empresas, que juntas têm 1.2 milhão de funcionários, possuem uma enorme capacidade de promoção e desenvolvimento de pessoas para que elas estejam prontas para o mercado de trabalho e, mais do que isso, para as posições de liderança", diz Liel Miranda, presidente da Modelez Internacional no Brasil e um dos porta-vozes do MOVER em entrevista exclusiva à EXAME.

Formado por Alcoa, Aliansce Sonae, Align, Ambev, Americanas, Arcos Dorados, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL, Diageo, Disney, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, Magalu, Manserv, Marfrig, MARS, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, Grupo Boticário, PepsiCo, Petz, Sodexo, Tenda, Vale e Via, o MOVER, tem como premissa construir juntos.

No documento, todas as empresas envolvidas assumem um compromisso público como agentes de transformação para evoluir coletivamente na jornada antirracista, de forma propositiva, com toda a sua cadeia de valor, juntando forças. O documento é válido por, ao menos, três anos.