50 startups: Agrosmart aposta em tecnologia para tornar a vida do produtor rural mais fácil

Parte da missão da startup é também definir as melhores condições para o plantio de cada produto e garantir colheitas mais eficientes para o pequeno produtor - uma prática ligada ao conceito de agricultura regenerativa. Segundo Vasconcelos, a coleta de dados no campo e a inteligência produtiva permitem aos produtores rurais uma maior assertividade, poupando até mesmo gastos com defensivos agrícolas e agrotóxicos. “A produtividade passa a ser algo natural quando, com a ajuda da tecnologia, você passa a entender o campo e as condições de cada plantio”, diz.

As mudanças climáticas são uma importante pauta no dia a dia da startup. A escassez de chuvas e temperatura nas alturas são um dos principais fatores a comprometer lavouras de Norte a Sul do país. Unida da incerteza climática, a digitalização impulsionada pela pandemia só ajudou a tornar o negócio mais conhecido - e bem-sucedido.

Em 2020, a startup teve um dos melhores desempenhos desde o seu surgimento. O faturamento da Agrosmart cresceu 90% no último ano em comparação com 2019, tornando a agtech em uma das mais promissoras do setor. “A demanda, seja do ponto de conscientização do consumidor ou do risco financeiro, cresceu bem mais do que imaginávamos”, diz Mariana Vasconcelos, sócia fundadora e presidente da Agrosmart.

O investimento em digitalização já era algo que fazia sentido no agro, mas passou a ter ainda mais importância com a pandemia e a escalada na demanda produtiva na agricultura. “Antes nos preocupávamos em como faríamos o rastreamento. Agora há uma compreensão que é uma demanda do mercado, o que traz um potencial imenso para o Brasil”, diz. “Não é mais necessário convencer os produtores sobre os benefícios da digitalização. Hoje isso está muito claro e é indissociável”, diz Vasconcelos.