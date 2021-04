Amaro cria Dia do Trabalho Invisível para mostrar dupla jornada da mulher

A iniciativa também se desdobrará em conteúdos de comunicação interna para o time da empresa com um painel de discussão com Cláudio Serva, criador do Prazerele, plataforma que tem como missão apoiar homens na desconstrução do machismo e Deh Bastos, comunicadora e criadora do Criando Crianças Pretas.

O bate-papo visa levar mais informações sobre a questão e, principalmente, oferecer soluções práticas para diminuir o desequilíbrio na distribuição das tarefas domésticas entre os moradores de casa. Esse conteúdo será gerado dia 29 de abril e compartilhado com o público no dia 2 de maio, o Dia do Trabalho Invisível.

A marca também fechou uma parceria com a Zenklub, plataforma de orientação psicológica online. Nela, todas as seguidoras da Amaro que quiserem suporte para lidar com questões decorrentes do excesso de tarefas terão até 85% de desconto na primeira consulta e acesso gratuito aos conteúdos do app por dois meses.

Para ampliar o alcance da iniciativa, a companhia convidou marcas para se juntar à causa e já conta com cerca de 30 empresas parceiras, dentre elas Biossance, Pantys, Linus, Foreo, Lilit, Design Up Living, Lócare, NVAA, By Samia, Velas Mair, Haight, Biouté (Alva, The Humble, Benecos e Y&O), Herbia, Blum, Bioart, Pavio de Vela, Chá de Autoestima, Upsy Daisy, Bergamía, Tangle Teezer, Pantynova, Yogini, Mitra, Madame Creme, Feito Brasil, Quintal, ELXR, Lenvie e Korui.

Essa não é a primeira vez que a Amaro aborda a sobrecarga de trabalho feminino. No Dia da Mulher a empresa produziu uma série de vídeos com depoimentos para discutir convenções e pressões impostas pela sociedade, entre elas a normatização da excessiva carga de trabalho das mulheres. "A sobrecarga gerada pelo trabalho invisível prejudica a vida, a saúde física e mental e a carreira de milhões de mulheres no mundo todo. Está mais do que na hora de falar sobre essa realidade e agir para ajudar a diminuí-la", diz Denise Door, diretora de marketing da Amaro.