Ambipar anuncia aquisição de 100% da empresa de gestão ambiental Disal

A Ambipar informou a aquisição de 100% da Disal Ambiental Holding através de sua controlada direta, Environmental ESG Participações. A empresa não informou valores e ressalta que a compra não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado.

De acordo com a companhia, a Disal atua há mais de 40 anos com soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica. O foco de atuação se dá nos serviços de gestão total de resíduos industriais, provendo soluções de coleta e tratamento de sólidos, líquidos e perigosos. Além disso possui uma carteira diversificada de clientes blue chips e contratos de para os setores de mineração, construção civil, alimentos, dentre outros. Conta com 2.205 colaboradores e 550 ativos alocados em 45 filiais.

Em 2020, a empresa teve receita líquida de R$ 503,2 milhões (US$ 103,6 milhões) e Ebitda de R$ 93,8 milhões (US$ 19,3 milhões).

A Ambipar destaca que, como parte do grupo, a Disal irá alavancar a oferta de serviços em segmentos ainda não explorados como de papel e celulose, onde a Ambipar possui soluções proprietárias e é líder de mercado no Brasil; implantação de valorização de resíduos plásticos pós consumo, sob o conceito de economia circular, para transformação de matéria prima (resina PCR) para indústria petroquímica; crescimento orgânico e inorgânico na América Latina; e geração de créditos de carbono certificáveis.