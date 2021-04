Americanas se une à Unicef para doar kits escolares pelo Ame Digital

A Lojas Americanas anunciou o início de uma campanha em parceria com a Unicef para acabar com a evasão escolar de crianças e jovens. Durante o mês de março, os clientes poderão doar uma quantia simbólica para a compra de kits escolares através do site da marca ou do aplicativo do Ame Digital, carteira digital da Americanas.

A campanha pretende impactar 700 adolescentes e jovens nas capitais do Norte e Nordeste do país. Os estudantes receberão um kit composto por um smartphone, um chip de celular com acesso à internet, um livro de literatura, um pote de álcool em gel de 420g, três máscaras reutilizáveis e um folheto com dicas de saúde e de prevenção à Covid-19. Os kits serão distribuídos pela Unicef ao longo de todo o primeiro semestre do ano.

De acordo com a Americanas, a importância da ação se resume ao momento de retorno às aulas e ao aumento do índice de evasão escolar, potencializado pela pandemia da covid-19. Com o início do ano, as arrecadações privadas também tiveram uma queda, o que reforça a necessidade de campanhas de fomento à educação, sobretudo na rede pública de ensino.

Os clientes terão a opção, no momento da finalização da compra no site e no app, de doar 2 reais. Ao receber uma doação, a Americanas automaticamente dobra o valor repassado à Unicef, totalizando 4 reais.

“Com essa campanha reforçamos nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento sustentável do país. Nesse momento difícil da pandemia, precisamos dar todo o suporte à educação e aprendizagem à distância, garantindo que os estudantes da rede pública de ensino tenham as condições necessárias para retornarem às aulas. Esse é um objetivo comum que temos com UNICEF", afirma Anna Saicali, presidente do comitê de e CEO da Inovação e Futuro, motor de inovação do Universo Americanas.

A iniciativa entra para o escopo de responsabilidade social da Americanas. Através do aplicativo Ame Digital, por exemplo, clientes também podem contribuir com outros 150 projetos sociais e ONGs, usando inclusive o saldo de cashback para fazer doações.