ANP leiloará 92 blocos de exploração de petróleo; entenda risco ambiental

Mesmo após questionamentos na Justiça por possíveis ameaças ambientais, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) manteve marcado para esta quinta-feira um leilão de 92 blocos de exploração de petróleo e gás em quatro bacias no litoral do país.

A 17ª Rodada de Licitações da ANP marca a retomada dos leilões de petróleo no país. O último foi o chamado megaleilão, em 2019, que teve um resultado frustrante para o governo.

Apesar da expectativa das tentativas de barrar o certame na Justiça até o último minuto, as entidades envolvidas nas já preparam uma nova estratégia caso o leilão de hoje se realize: pretendem exercer forte pressão sobre os vencedores de blocos considerados sensíveis para impedir atividades que possam ameaçar santuários ecológicos.

Áreas próximas aos arquipélagos que formam o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e a Reserva Biológica do Atol das Rocas, no Nordeste, foram as que mais chamaram a atenção de ambientalistas. São 14 blocos no meio do Oceano Atlântico.

Há também blocos na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com risco de dano ambiental, segundo ativistas, porque tem áreas relevantes de corais.

O leilão está sendo discutido em tribunais de Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e no Supremo Tribunal Federal (STF). Na noite de quarta-feira, o governo de Pernambuco, em cujo litoral está Fernando de Noronha, se somou a uma ação do partido Rede Sustentabilidade no STF para pedir a suspensão do leilão.

O principal argumento contra a licitação é o de que um acidente na exploração de petróleo ali poderia causar danos graves ao patrimônio natural dessas áreas.

De acordo com a ANP, estão habilitadas para participar do leilão, além da Petrobras, as petroleiras Chevron, Shell, Total, Ecopetrol, Murphy Karoon, Wintershall e 3R Petroleum.