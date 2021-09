As marcas de destaque em diversidade; EXAME é a mídia que mais impacta

A adesão das chamadas práticas ESG, sigla para environmental, social and governance (ou ambiental, social e governança, em tradução livre), ganha cada vez mais força nas empresa e na mídia. De olho neste cenário, o pilar de diversidade e inclusão tem papel estratégico na conquista de melhores resultados, uma vez que a diversidade proporciona um ambiente de trabalho mais inovador.

Quer entender a importância do ESG no sucesso dos negócios? Conheça "A Revolução da Sustentabilidade" na EXAME Academy

Para compreender quais marcas e empresas de mídia mais se destacam nesta frente, a empresa de monitoramento e análise de mídia espontânea Knewin, desenvolveu este estudo com um ranking das 20 principais marcas mencionadas na imprensa quando o assunto é diversidade de equipe. Bem como, as mídias que mais impactam os leitores quando o assunto é diversidade e inclusão, além de outros aspectos do pilar social na sigla ESG.

"Mais de 580 marcas foram mencionadas por 50 jornais e portais de notícia no filtro que usamos com as palavras 'ESG' e 'diversidade'. Isso mostra que há oportunidade para empresas de diversos portes se destacarem nas práticas do tema, fomentando um ambiente corporativo mais consciente, plural e sustentável, inclusive sendo protagonistas e não apenas abordando o tema em momentos de ", diz Thais Antoniolli, diretora de negócios da Knewin.