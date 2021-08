B3 investe em diversidade, tem resultados e quer influenciar mercado

“Várias ações juntas fizeram as pessoas se sentirem mais confortáveis, isto é bom para o indivíduo e para os negócios, pois vimos, dentre os benefícios, melhoria na marca empregadora. Além disso, no segundo censo a questão de desconforto e indícios de homofobia diminuiu 18 pontos percentuais”.

Na diversidade geracional a pauta é falar sobre as diferentes idades no mesmo ambiente de trabalho, assim como enfrentar estigmas. Desde 2019, a B3 faz um trabalho de treinamento para que os gestores considerem as oportunidades e desafios a partir do momento de vida de cada funcionários.

Para as pessoas com deficiência, o desafio é reter talentos e incluí-los de fato. “A ideia é trazer as pessoas para as áreas de negócios e não limitá-las ao suporte”. Pensando nisto, em 2020 a B3 iniciou o Programa Plural, no qual profissionais com deficiência apresentaram soluções para gestores de diferentes áreas. “Foram 28 profissionais em 2020 e 10 em 2021, os resultados foram excelentes, e eu mesma consegui trazer uma pessoa para o meu time”, diz Andreosi.

Para o desenvolvimento de mulheres, além do tratamento de equidade de gênero, especialmente em cargos de liderança -- atualmente há três mulheres no conselho -- a B3 também busca trocar boas práticas com o mercado.

Em abril, por exemplo, a área de diversidade organizou um evento com funcionários de cerca de 20 empresas que discutiram as ações de forma estratégica. No segundo semestre o evento deve ocorrer novamente e com mais exemplos do mercado. Além disso, a B3 tem investido na formação de mulheres na tecnologia com a promoção de hackathons, mentoria e mais.

"Diversidade é meta de 100% da organização e faz parte do jeito da B3 trabalhar para melhorar indicadores internos, influenciar o mercado e, claro, fazer o que é certo para a sociedade e os negócios", diz Andreosi.