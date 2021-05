Brasil tem 343 startups de ESG, mostra relatório da ACE

“Nosso principal objetivo era educar, explicar o que é ESG e fazer com que empresas entendam que esse é o novo mundo, e empresas que não entenderem isso terão muitos prejuízos daqui para frente”, diz Luis Gustavo Lima, CEO da ACE Cortex.

Das 343 startups, 180 atuam com soluções para o meio ambiente, 130 delas possuem negócios de impacto social e 33 desenvolvem soluções de governança. Para chegar ao número, a ACE disponibilizou um questionário na plataforma própria Growthaholics, que conta com mais de 2.000 startups em desenvolvimento e 5.000 empreendedores. Além disso, a empresa também ouviu as mais de 15 mil startups registradas em sua base.

O relatório foi, segundo Lima, o primeiro passo da ACE rumo a um mercado de corporate venture capital mais sustentável. A partir de agora, a ACE também passa a incorporar o viés ESG a todas as decisões de investimentos e parcerias com startups e, como continuação a essa jornada, a empresa também criou uma certificação em ESG para líderes que desejem levar as boas práticas socioambientais para dentro de suas companhias. As aulas ao vivo acontecerão entre os dias 25 e 27 de maio.

“A partir das conversas que surgiram durante a construção desse material, aprendemos que ESG tem mais a ver com geração de valor, sustentabilidade e impacto, do que com de forma isolada”, disse. Para Lima, não se encaixam em padrões ESG companhias que adotam ações específicas para suprir uma necessidade momentânea, mas que não façam dessas ações algo capaz de ser repercutido em forma de benefício à sociedade e aos investidores. “Se você proteger a Amazônia, faz sim parte do ESG, mas não te torna uma empresa ESG, a menos que aquilo volte em forma de impacto positivo”, diz.

As 343 startups de ESG do Brasil

Nome da startup Categoria Biosolvit Ambiental Carbon Z Ambiental Carbono Zero Ambiental Delta CO2 Ambiental Eccaplan Ambiental Green Domus Ambiental Neutralize Carbono Ambiental Orma Ambiental Moss Ambiental Prima Ambiental Upcycle Brasil Ambiental Bchem Ambiental CHP Brasil Ambiental Compasso Solar Ambiental Ekatu Ambiental First Energy Ambiental FóIE Energia Solar Ambiental Genyx Solar Ambiental Blue Sol Ambiental Incentive Solar Ambiental Invent Solar Ambiental Master Solar Energy Ambiental Metalsol Ambiental OlusAmerica Energia Solar Ambiental Origem Energia Ambiental PROREC Soluções Sustentáveis Ambiental Prossumir Ambiental Sevenia Ambiental Sunergia Ambiental Trigás Ind e Com Ltda Ambiental Valência- Energia Sustentável Ambiental Zeg Environmental Ambiental Cartão Solar Ambiental CleanClic.com.br Ambiental Metha Energia Ambiental NEWSUN ENERGY BRAZIL Ambiental Sol Lar Ambiental Sunne Energias Renováveis Ambiental Emove Mobilidade Elétrica Portátil Ambiental Hitech Electric Ambiental SKAPE Bikes Ambiental Volta E-Bike Sharing Ambiental Alva Ambiental ATMOS Ambiental CUBi Energia Ambiental Enguia Ambiental Fox IoT Ambiental LiteMe Ambiental Avant Solar Ambiental COSOL Ambiental Solar View Ambiental Enercred Ambiental Brasil Energias Ambiental Enbox Ambiental WattPanel Ambiental Solfácil Ambiental Boomera Ambiental Trashin Ambiental Residuall Ambiental RSU Brasil Ambiental Esfera Energia Ambiental Sun Mobi Ambiental CS Bioenergia Ambiental W2E Bioenergia Ambiental Trigas Ambiental Recolast Ambiental Elo Verde Ambiental VG Resíduos Ambiental Eco assist Ambiental Atlas Power Ambiental Plataforma Verde Ambiental Vatio Ambiental Lemon Energy Ambiental Clarke Ambiental Ergostech Ambiental Wetlands Ambiental Rennosonic Ambiental Brax Ambiental EZVolt Ambiental Move Ambiental Zletric Ambiental Voltbras Ambiental Neocharge Ambiental KW Fleet Ambiental TradEnergy Ambiental Eco Panplas Ambiental GRT Ambiental Polynano Ambiental Invision Geophysics Ambiental Fazenda do Sol Ambiental Beenergy Ambiental Sunnyhub Ambiental Grupo Salmeron Ambiental Tera Ambiental Ambiental Stattus4 Ambiental E-move Ambiental Ucorp Ambiental Sertell Ambiental Electric Dreams Ambiental Infra-solar Ambiental E-moving Ambiental Gaia Eletric Ambiental Voltz Ambiental Enerngynow Ambiental SunLabs Ambiental Saniplan Engenharia Ambiental Recicla.club Ambiental Descarte Legal Ambiental Destine Já Ambiental Pequi Ambiental Ambiental Biometano Energia LTDA Ambiental Fohat Ambiental Zeg Ambiental Hidreo Ambiental Via Encosta Ambiental Geosoluções Ambiental RCR Ambiental Ambiental Courri Ambiental Reci gases Ambiental Plant Verd Ambiental Nucleário Ambiental Fazu Bio Ambiental Brota Company Ambiental Veggi Ambiental VG Residuos Ambiental Recicli Ambiental Meu Resíduo Ambiental Eco Nexoes Ambiental BioSaneamento Ambiental Coletando Ambiental Inocas Ambiental Ecoservice Ambiental Revi Ambiental Bioinagro Ambiental Envolve Ambiental Holyfancy Ambiental Eco carvão Ambiental Tedsustentavel Ambiental Ecoconexao Ambiental Beep beep Ambiental Woie Ambiental Alado Energy Ambiental Radak Ambiental Viridis Ambiental Smartgreen Ambiental Onlyone Ambiental Onerf Ambiental Onegrid Ambiental Greenant Ambiental Gynga Ambiental Foxiot Ambiental Energy Reviewr Ambiental Deshtec Ambiental Dayback Ambiental Egnex Ambiental Impulse Ambiental Incharge Ambiental Mobilis Ambiental Origem Ambiental Sunew Ambiental Sunflex Ambiental Soluz Ambiental Green burner Ambiental Octa Ambiental Protectmais Ambiental Recicletool Ambiental Biopolix Ambiental Solubio Ambiental Superbac Ambiental Eu Reciclo Ambiental Biofilica Ambiental Origo Energia Ambiental Triciclos Ambiental Recicleiros Ambiental Green Mining Ambiental Arco Resíduos Ambiental Meu copo eco Ambiental Ja fui mandioca Ambiental Genica Ambiental Phuel Ambiental So+ma vantagens Social Mole Coola Social Alimente Solos Social Pme sustentável Social BioCicla Social EqualWeb Social Digital Innovation One Social Sumá Social Movva Social Revolusolar Social DadosLegais Social Casa B2Mamy Social Black Rocks Social Ela vence Social Ela empodera Social Pint at Work Social Micro Rainbow International Foundation Social Camaleão Social Trans Empregos Social Todxs Social Carreira Preta Social FA.VELA Social Preta Hub Social Senior Geek Social Mais Vivida Social Maturi Social Egalitê egalite.com.br Social Psicologia Viva Social Zenklub Social Check Covide me Social Cuidas Social Openbox.ai Social Empregue Afro Social Locale Social Parcas Social Hand Talk Social Pé de feijão Social Bloom Familias Social Ja entendi Social Tamboro Social 4y2 Social PhishX Social On Security Social Konduto Social Id Wall Social Full Face Social Apura Social Privacy Tools Social Dato Net Social Green Plat Social Ecotrace Social Lumiun Social Noleak Social Psafe Social Decah Social Tech Camps Social Tera Social ClubeAluno Social Estudologia Social Geekie Social Foca na vaga Social Jovens Gênios Social Studos Social Voa Social Dom Lexia Social Matraquinha Social Piraporiando Social Playtable Social Signa Edu Social Surdo para surdo Social Barkus Educacional Social Trybe Social Programaria Social Le Wagon Social Talento Incluir Social Signum Web Social Vib Eye Social HELPBOX Social Eu vô Social Go Friendly Social Portal Lacrei Social Sonder Social IS Game Social Hype+50 Social Game Arkos Social Educa Cross Social Educaland Social Escola Games Social Afinando o cerebro Social Go Educa Social PRAVALER Social Simbiose Social Social Polen Social M.A.E Social Artemísia Social Favo Tecnologia Social Estante Mágica Social BChem Solutions Social Ekloos Social TiX Social Livox Social Raízs Social Ribon Social Skore https Social Perugluglu Social Niduu Social Mlearn Social Ludos Pro Social Kludo Social Keeps Social Engage Social Beedoo Social Cuboz Social Ead Plataforma Social Ead Box Social Edols Social Nubbi Social Up Brain Social Scaffol Social Vitalk Social Vittude Social Yogist Social Eurekka Social Bee Touch Social Orienteme Social Hisnek Social Gogood Social Gympass Social Zero Cigarro Social Pink at Venda Social Todas as Letras Social Gove Governança Lemobs Governança Diligent Governança Atlas Governance Governança MZ Group Governança GCSec Governança Smart CG Governança W2conn Governança Cerensa Governança Auditar100 Governança SigaLei Governança Prosas Governança Originalmy Governança Fonte de Preços Governança Sonner Governança Acordo Certo Governança Colab Governança upLexis Governança Neoway Governança Legalbot Governança Inova Mind Governança Compliance Fiscal Governança Glassdoor Governança Access One Governança Linkana Governança Becomex Governança Galvanize Governança E-Auditoria Governança RealISO Governança Wolters Kluwer Governança Click Compliance Governança Dootax Governança Softexpert Governança SENSR.IT Governança

Investimentos em ESG

Segundo um relatório elaborado pelo hub de inovação aberta Distrito, as startups de ESG encaram um bom momento no país. Essas companhias já receberam juntas o total de 991 milhões de dólares em investimentos ao longo da última década. Cerca de 90% de todo volume investido aconteceu nos últimos três anos. O setor social concentra boa parte dos aportes: foram 699,8 milhões de dólares captados (70,6%), frente 81,8 milhões de dólares destinados ao setor ambiental e 209,6 milhões no setor de governança.

Em 2020, mesmo diante de um cenário atípico e consideravelmente negativo para a economia, as empresas com soluções ambientais, sustentáveis e de governança receberam cerca de 278 milhões de dólares em aportes, divididos em 38 rodadas de captação. Os primeiros quatro meses de 2021 já concentram 26% do volume investido em 2020. O mesmo relatório do Distrito mapeou 740 startups de ESG no país.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.