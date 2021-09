BTG Pactual lança sua primeira carteira ESG

Renata Faber

O time de analistas do BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME, lançou ontem sua primeira carteira recomendada ESG. O BTG Pactual reconhece que o tema ESG está ficando cada vez mais importante para investidores e, para ajudar seus clientes em seu processo de investimento, publicará mensalmente uma carteira recomendada, com dez . Em relatório enviado ontem a clientes do banco (e disponível no BTG digital), os analistas explicam o racional por trás da escolha de cada um dos nomes que compõem a carteira.

Para chegar ao nome das dez empresas, o time de analistas primeiramente definiu oito temas importantes no universo ESG. Depois disso, identificou quais empresas estão endereçando esses temas ou possuem modelos de negócios que se beneficiam dessas questões. O próximo passo foi identificar quais dessas empresas têm boas práticas ESG e, dentro desse grupo, escolher as dez empresas que os analistas da casa recomendam comprar e acreditam que tenham boas perspectivas nos próximos meses.

E quais são os oito temas definidos como materiais pelo time do BTG? Na parte ambiental, os três temas escolhidos como essenciais são: economia de baixo carbono, transição energética e economia circular/tratamento de resíduos. Na esfera social, são quatro os pontos de destaque: inovação, digitalização, diversidade e NPS (sigla em inglês para net promoter score, medida de avaliação da satisfação dos clientes). E, não menos importante, o banco destaca “boas práticas de governança corporativa” como sendo o oitavo tema material.

Dentre as dez empresas com maior peso no índice Bovespa, apenas Magazine Luiza, WEG e Suzano fazem parte da carteira recomendada pelo BTG. E, por falar em índice, o banco pretende usar o índice ESG da S&P (S&P/B3 Brazil ESG) como benchmark para a carteira.

