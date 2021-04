Carrefour tenta recuperar confiança do investidor com políticas ESG

O Carrefour encerrou o último trimestre com líquido ajustado de 886 milhões de reais, representando um crescimento anual de 31%. No período, as vendas brutas atingiram 22 bilhões de reais, impulsionadas pelo ganho de market share e inflação alimentar de dois dígitos. No ano, as vendas online aumentaram em 240%.

Para analistas do Credit Suisse, os resultados vieram fortes, com destaque para o aumento das vendas nas mesmas lojas (LFL) de 22%. "A aceleração foi um pouco suportada por uma margem bruta inferior, o que garante maior competitividade de preços. No final do dia, o Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) nominal do Atacadão cresceu 25,7% e a bandeira ganhou mercado", afirmam em relatório

Apesar do bom momento, foi justamente no quarto trimestre de 2020 que a rede de hipermercados precisou lidar com uma de suas maiores crises de imagem, causada pela morte de João Alberto, um cliente negro, por seguranças terceirizados.

Na época, o Carrefour enfrentou uma onda de protestos e consequências econômicas. Em um único pregão, suas caíram mais de 5%. Seus papéis também foram excluídos do índice ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) da B3/S&P e a empresa deixou de fazer parte do Instituto Ethos, de responsabilidade social.